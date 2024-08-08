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"Толкаться будут сильно". Эксперт оценил грядущие выборы президента в США

"Толкаться будут сильно". Эксперт оценил грядущие выборы президента в США - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Толкаться будут сильно". Эксперт оценил грядущие выборы президента в США

Выборы президента США в 2024 году скорее всего станут более напряженными, чем предыдущие. Но насилия или гражданской войны скорее всего не будет, рассказал... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:01+0300

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2024-08-08T14:01+0300

политика

сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выборы президента США в 2024 году скорее всего станут более напряженными, чем предыдущие. Но насилия или гражданской войны скорее всего не будет, рассказал профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден выразил свое сомнение в том, что ему удастся передать власть мирным путем в случае поражения Дональда Трампа. Тем самым он намекнул на возможный силовой захват власти республиканцем."Я во всякие гражданские войны не очень верю. Но обстановка вокруг голосования и подсчета голосов будет, может быть, даже горячее, чем в прошлый раз, в это я поверить готов... Не думаю, что будет какая-то стрельба и насилие, но толкаться будут сильно", - заявил эксперт новостному агентству. Он также подчеркнул, что истинное значение слов Байдена остается непонятным, однако в американском электорате действительно наблюдаются нарастающие противоречия."Может быть, он таким способом пытается поддержать (действующего вице-президента Камалу) Харрис... Появляются сообщения, трудно сказать, можно доверять им или нет, что в некоторых "колеблющихся штатах", по опросам, позиции Харрис укрепляются", - уточнил Братерский. Ранее в штабе действующего вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис подтвердили, что Уолц стал напарником демократки. В предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа предупредили, что Тим Уолц является либеральным экстремистом, представляющим опасность для страны.Выборы президента Штатов состоятся уже 5 ноября.

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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден