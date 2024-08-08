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"Байден "потрепанный", а Харрис некомпетентна". Трамп разоблачил оппонентов - 08.08.2024, ПРАЙМ
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"Байден "потрепанный", а Харрис некомпетентна". Трамп разоблачил оппонентов
"Байден "потрепанный", а Харрис некомпетентна". Трамп разоблачил оппонентов - 08.08.2024, ПРАЙМ
"Байден "потрепанный", а Харрис некомпетентна". Трамп разоблачил оппонентов
Камала Харрис не хочет общаться с прессой, потому что скрывает свою "некомпетентность", заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:19+0300
2024-08-08T17:21+0300
политика
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Камала Харрис не хочет общаться с прессой, потому что скрывает свою "некомпетентность", заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп."Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она неспособна отвечать на вопросы, как и (действующий президент Джо – ред.) Байден не мог отвечать на вопросы, но по другим причинам", - написал республиканец в своей социальной сети Truth."Он просто "потрепанный", а она просто некомпетентна", - заключил он. Экс-президент пригрозил ей "разоблачением" на выборах.Представители Республиканской партии активно критикуют Камалу Харрис и ее штаб за то, что с момента номинации она не дала ни одного интервью, а также не приняла участие в пресс-конференции. Сам Трамп регулярно общается с публикой и СМИ.Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.
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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден
Политика, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
17:19 08.08.2024 (обновлено: 17:21 08.08.2024)
 
"Байден "потрепанный", а Харрис некомпетентна". Трамп разоблачил оппонентов

Трамп утверждает, что Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Камала Харрис не хочет общаться с прессой, потому что скрывает свою "некомпетентность", заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
"Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она неспособна отвечать на вопросы, как и (действующий президент Джо – ред.) Байден не мог отвечать на вопросы, но по другим причинам", - написал республиканец в своей социальной сети Truth.
"Он просто "потрепанный", а она просто некомпетентна", - заключил он. Экс-президент пригрозил ей "разоблачением" на выборах.
Представители Республиканской партии активно критикуют Камалу Харрис и ее штаб за то, что с момента номинации она не дала ни одного интервью, а также не приняла участие в пресс-конференции. Сам Трамп регулярно общается с публикой и СМИ.
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14:01
Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.
Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.
 
Политикавыборы в СШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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