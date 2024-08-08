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Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО
Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО - 08.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО
В случае досрочного расторжения контракта единовременная выплата, положенная добровольцам на СВО, будет взыскана в судебном порядке, заявили в правительстве. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:07+0300
2024-08-08T18:07+0300
спецоперация на украине
михаил мишустин
сво
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В случае досрочного расторжения контракта единовременная выплата, положенная добровольцам на СВО, будет взыскана в судебном порядке, заявили в правительстве."При увольнении военнослужащих с военной службы ранее срока, установленного контрактом..., выплаченная им единовременная денежная выплата подлежит взысканию (возврату) в сумме, исчисленной пропорционально времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом", - говорится в опубликованном документе.В правилах осуществления единовременной выплаты также уточняется, что в случае, если подписавший контракт военнослужащий не убыл для выполнения боевых задач в течение трех месяцев с даты подписания контракта, сумма выплаты удерживается в размере, установленном указом от 2 ноября 2022 года. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в СВО.Он отмечал, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будет выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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михаил мишустин, сво, участники сво, выплаты
Спецоперация на Украине, Михаил Мишустин, СВО, участники СВО, выплаты
18:07 08.08.2024
 
Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО

Выплата контрактникам в зоне СВО будет взыскана при досрочном расторжении контракта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В случае досрочного расторжения контракта единовременная выплата, положенная добровольцам на СВО, будет взыскана в судебном порядке, заявили в правительстве.
"При увольнении военнослужащих с военной службы ранее срока, установленного контрактом..., выплаченная им единовременная денежная выплата подлежит взысканию (возврату) в сумме, исчисленной пропорционально времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом", - говорится в опубликованном документе.
В правилах осуществления единовременной выплаты также уточняется, что в случае, если подписавший контракт военнослужащий не убыл для выполнения боевых задач в течение трех месяцев с даты подписания контракта, сумма выплаты удерживается в размере, установленном указом от 2 ноября 2022 года.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в СВО.
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Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами
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Он отмечал, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будет выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
 
Спецоперация на УкраинеМихаил МишустинСВОучастники СВОвыплаты
 
 
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