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Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО

Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО - 08.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил правила взыскания выплаты контрактникам СВО

В случае досрочного расторжения контракта единовременная выплата, положенная добровольцам на СВО, будет взыскана в судебном порядке, заявили в правительстве. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T18:07+0300

2024-08-08T18:07+0300

2024-08-08T18:07+0300

спецоперация на украине

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В случае досрочного расторжения контракта единовременная выплата, положенная добровольцам на СВО, будет взыскана в судебном порядке, заявили в правительстве."При увольнении военнослужащих с военной службы ранее срока, установленного контрактом..., выплаченная им единовременная денежная выплата подлежит взысканию (возврату) в сумме, исчисленной пропорционально времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом", - говорится в опубликованном документе.В правилах осуществления единовременной выплаты также уточняется, что в случае, если подписавший контракт военнослужащий не убыл для выполнения боевых задач в течение трех месяцев с даты подписания контракта, сумма выплаты удерживается в размере, установленном указом от 2 ноября 2022 года. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в СВО.Он отмечал, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будет выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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михаил мишустин, сво, участники сво, выплаты