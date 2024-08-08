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Кабмин утвердил правила выплаты в 400 тысяч рублей контрактникам СВО
Кабмин утвердил правила выплаты в 400 тысяч рублей контрактникам СВО - 08.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила выплаты в 400 тысяч рублей контрактникам СВО
Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в СВО, заявил председатель правительства РФ Михаил... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:34+0300
2024-08-08T17:34+0300
2024-08-08T17:51+0300
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в СВО, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будет выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Ранее стало известно, что участникам специальной военной операции из Сочи положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Помимо предоставления государственной поддержки, семьи мобилизованных получают поддержку благотворительных фондов, общая сумма составляет почти 70 миллионов рублей.
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михаил мишустин, выплаты, сво, участники сво
Михаил Мишустин, выплаты, СВО, участники СВО
Кабмин утвердил правила выплаты в 400 тысяч рублей контрактникам СВО
Кабмин утвердил правила предоставления выплаты в 400 тыс руб контрактникам СВО