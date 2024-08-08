https://1prime.ru/20240808/wildberries-850743237.html
Стало известно, сколько студентов зарабатывают на Wildberries
Стало известно, сколько студентов зарабатывают на Wildberries - 08.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько студентов зарабатывают на Wildberries
Семь процентов от общего числа ежемесячно регистрирующихся на Wildberries — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В среднем это более 2 тысяч новых кабинетов | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:30+0300
2024-08-08T14:30+0300
2024-08-08T14:30+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Семь процентов от общего числа ежемесячно регистрирующихся на Wildberries — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В среднем это более 2 тысяч новых кабинетов продавцов в месяц, указано в исследовании Центра развития предпринимателей PRO Wildberries.Как следует из опроса новичков, молодых людей и девушек, которые начинают работать с маркетплейсом, 9% и 5% от общего количества опрошенных соответственно. При этом, по данным аналитиков PRO Wildberries, больше половины предпринимателей из этой возрастной группы, не открывают магазины, а работают менеджерами личных кабинетов.“Эта вакансия востребована у молодых специалистов из-за удаленного формата работы и свободного графика, дохода, который зависит от успешности продаж. Так как функционал менеджеров может сильно отличаться, такая работа для студентов — это еще и возможность начать карьеру, не имея глубоких знаний в сфере электронной коммерции", — отмечается в исследовании.Их средний доход в I квартале 2024 года составлял 72 тысячи рублей в месяц. Менеджеры с расширенным функционалом, которые занимаются закупкой и продвижением товара, поиск новых ниш, зарабатывают до 200 тысяч рублей.Вариант ответа “мой возраст от 14 до 17 лет” отметили 1% респондентов. Это около 300 ежемесячно выходящих на маркетплейс юных предпринимателей. Абсолютное большинство — юноши. Статистически значимым этот результат назвать наверняка нельзя.“Впрочем, возраст — не помеха для работы на платформе. Тем более, что закон на запрещает несовершеннолетним регистрироваться с согласия родителей в качестве предпринимателей и вести бизнес, — отмечают в пресс-службе маркетплейса.Примечательно, что и селлеров пенсионного возраста, которые впервые выходят на Wildberries, примерно такое же количество — 1% от общего количества новичков. В этой возрастной группе подавляющее большинство — женщины.Предприниматели мужчины во всех возрастных группах чаще продают посуду и товары из категории “красота”, а женщины — одежду и бижутерию. В остальных категориях продавцы-новички разных полов представлены примерно одинаково.
https://1prime.ru/20240806/wildberries-850696310.html
https://1prime.ru/20240805/obedinenie-850663344.html
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, студенты, школьники, пенсионеры, торговля
Wildberries, студенты, школьники, пенсионеры, торговля
Стало известно, сколько студентов зарабатывают на Wildberries
Wildberries подсчитал студентов и школьников, работающих с маркетплейсом
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Семь процентов от общего числа ежемесячно регистрирующихся на Wildberries — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В среднем это более 2 тысяч новых кабинетов продавцов в месяц, указано в исследовании Центра развития предпринимателей PRO Wildberries.
Как следует из опроса новичков, молодых людей и девушек, которые начинают работать с маркетплейсом, 9% и 5% от общего количества опрошенных соответственно. При этом, по данным аналитиков PRO Wildberries, больше половины предпринимателей из этой возрастной группы, не открывают магазины, а работают менеджерами личных кабинетов.
“Эта вакансия востребована у молодых специалистов из-за удаленного формата работы и свободного графика, дохода, который зависит от успешности продаж. Так как функционал менеджеров может сильно отличаться, такая работа для студентов — это еще и возможность начать карьеру, не имея глубоких знаний в сфере электронной коммерции", — отмечается в исследовании.
Их средний доход в I квартале 2024 года составлял 72 тысячи рублей в месяц. Менеджеры с расширенным функционалом, которые занимаются закупкой и продвижением товара, поиск новых ниш, зарабатывают до 200 тысяч рублей.
Wildberries исполнила предупреждение ФАС по оферте для продавцов
Вариант ответа “мой возраст от 14 до 17 лет” отметили 1% респондентов. Это около 300 ежемесячно выходящих на маркетплейс юных предпринимателей. Абсолютное большинство — юноши. Статистически значимым этот результат назвать наверняка нельзя.
“Впрочем, возраст — не помеха для работы на платформе. Тем более, что закон на запрещает несовершеннолетним регистрироваться с согласия родителей в качестве предпринимателей и вести бизнес, — отмечают в пресс-службе маркетплейса.
Примечательно, что и селлеров пенсионного возраста, которые впервые выходят на Wildberries, примерно такое же количество — 1% от общего количества новичков. В этой возрастной группе подавляющее большинство — женщины.
Предприниматели мужчины во всех возрастных группах чаще продают посуду и товары из категории “красота”, а женщины — одежду и бижутерию. В остальных категориях продавцы-новички разных полов представлены примерно одинаково.
Wildberries официально объединилась с Russ