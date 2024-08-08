https://1prime.ru/20240808/youtube-850740907.html

Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается

Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается - 08.08.2024, ПРАЙМ

Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается

На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность сайта и приложения видеохостинга... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:49+0300

2024-08-08T12:49+0300

2024-08-08T12:51+0300

youtube

россия

блокировка

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность сайта и приложения видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РБК. Всплеск жалоб оба сервиса фиксируют после 9:00 по московскому времени 8 августа. Gри попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости.Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается, отметил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин. Google в свою очередь известно, что некоторые пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к YouTube, но проблема не связана с техническими неполадками на стороне видеохостинга, заявили РИА Новости в компании.

https://1prime.ru/20240806/youtube-850696737.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

youtube, россия, блокировка