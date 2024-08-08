Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/youtube-850740907.html
Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается
Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается - 08.08.2024, ПРАЙМ
Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается
На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность сайта и приложения видеохостинга... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:49+0300
2024-08-08T12:51+0300
youtube
россия
блокировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/83/837538360_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76f64e339c06047704b1d404deceddc5.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность сайта и приложения видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РБК. Всплеск жалоб оба сервиса фиксируют после 9:00 по московскому времени 8 августа. Gри попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости.Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается, отметил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин. Google в свою очередь известно, что некоторые пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к YouTube, но проблема не связана с техническими неполадками на стороне видеохостинга, заявили РИА Новости в компании.
https://1prime.ru/20240806/youtube-850696737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/83/837538360_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28f23bf38bd9f114826e510986b97d51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
youtube, россия, блокировка
YouTube, РОССИЯ, блокировка
12:49 08.08.2024 (обновлено: 12:51 08.08.2024)
 
Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается

YouTube перестал работать у россиян на компьютерах, выдает ошибкe

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность сайта и приложения видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РБК.
Всплеск жалоб оба сервиса фиксируют после 9:00 по московскому времени 8 августа. Gри попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости.
Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается, отметил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин. Google в свою очередь известно, что некоторые пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к YouTube, но проблема не связана с техническими неполадками на стороне видеохостинга, заявили РИА Новости в компании.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
В ГД рассказали о реализации сценария принудительной блокировки YouTube
6 августа, 15:25
 
YouTubeРОССИЯблокировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала