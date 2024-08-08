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Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает держаться ниже ключевой отметки

Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает держаться ниже ключевой отметки - 08.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает держаться ниже ключевой отметки

Курс рубля в четверг снижается против юаня, который пока остается ниже ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:59+0300

2024-08-08T17:59+0300

2024-08-08T17:59+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается против юаня, который пока остается ниже ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.44 мск растет на 6 копеек, до 11,89 рубля. Повышение составляет 0,5%. В течение дня юань колеблется в коридоре 11,78-11,91 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 82,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,72 рубля (+0,7%). РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ Курс рубля во второй половине торгов четверга снижается, юань после разнонаправленных колебаний предыдущих дней пытается выйти вверх из "боковика". "Юань предпринимает очередную попытку выйти вверх из диапазона двухнедельной консолидации 11,73-11,95 рубля. Вероятно, баланс покупок иностранной валюты и продаж постепенно смещается в сторону ослабления рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.46 мск растет на 0,7%, до 78,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 103,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Сигнал ЦБ РФ (во вчерашних комментариях по ключевой ставке) об оценке "целесообразности повышения ставки на последующих заседаниях" призван ослабить опасения о возврате ожиданий о быстром развороте ДКП в последующие месяцы, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. "Более важным, с позиции экономики, сигналом остается повышение среднесрочного прогноза по ключевой ставке – сразу на +4 процентного пункта в 25-26 годах, и на +1,5 процентного пункта в 27 году. Однако риторика – верный способ подкрепить цифры", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля. В целом у курса остается потенциал на время уйти ниже отметки в 11,8 рубля за юань, но вряд ли укрепление рубля будет особо выраженным, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань