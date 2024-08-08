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В РФ уточнили порядок удостоверения медиативного соглашения по займам

В РФ уточнили порядок удостоверения медиативного соглашения по займам - 08.08.2024, ПРАЙМ

В РФ уточнили порядок удостоверения медиативного соглашения по займам

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:49+0300

2024-08-08T16:49+0300

2024-08-08T16:49+0300

россия

закон

займы

нотариусы

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление кредитной организацией нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику средств в безналичной форме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Устанавливается, что нотариусу предоставляется документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств или передачу ему других вещей. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, связанных с возвратом денежных средств, удостоверяется, если заемщику денежные средства перечислены в безналичной форме. В этом случае нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств. Нотариус будет обязан проверить достоверность этого документа путем запроса через единую информсистему в кредитную организацию, которая будет обязана подтвердить достоверность сведений. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240808/bankrotstvo-850748233.html

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россия, закон, займы, нотариусы