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Российская экономика: между стабилизацией и новыми вызовами

Российская экономика: между стабилизацией и новыми вызовами - 09.08.2024, ПРАЙМ

Российская экономика: между стабилизацией и новыми вызовами

В четверг, 8 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 86,63 руб., евро/рубль - на 0,58%, до 94,31 руб.,... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:10+0300

2024-08-09T09:10+0300

2024-08-09T09:10+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В четверг, 8 августа, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 86,63 руб., евро/рубль - на 0,58%, до 94,31 руб., юань/рубль - на 0,48%, до 78,92 руб. Центральный банк России установил официальные курсы: доллара - 86,5621 руб., евро - 94,1333 руб. В начале торговой сессии рубль показал краткосрочное укрепление, но затем сдал позиции по всему рынку. По рублю ничего пока не меняется. Рублевые пары сохраняют движение в диапазонах, которые формируются с 26 июля. В первой половине 2024 года российская экономика демонстрирует признаки стабилизации. Бюджетные показатели показывают улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Консолидированный бюджет:• Профицит в размере 126,1 млрд рублей (в 2023 году был дефицит в 2 трлн 191,1 млрд рублей).• Доходы: 32 трлн 782,6 млрд рублей.• Расходы: 32 трлн 656,5 млрд рублей. Федеральный бюджет:• Дефицит в 1 трлн 65,2 млрд рублей (ожидался дефицит в 929 млрд рублей).• Причина корректировки: пересмотр доходов и расходов в сторону уменьшения. Инфляция:• Снижение темпов инфляции: с 30 июля по 5 августа инфляция составила 0,00% (неделей ранее – 0,08%).• Основная причина снижения: падение тарифов на авиаперелеты на 7%.• Рост цен с начала года: 4,99%.• Предварительная оценка годовой инфляции: около 9%. Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу. Российская экономика демонстрирует признаки стабилизации, однако ситуация пока не является безупречной. Несмотря на профицит консолидированного бюджета, федеральный бюджет все еще испытывает дефицит. Инфляция замедляется, но пока не достигла целевого уровня. На нефтяном рынке наблюдалось возобновление роста цен. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48%, до $78,92. Позитивные статистические данные из США ослабили опасения инвесторов относительно возможной рецессии, что привело к росту аппетита к риску на финансовых рынках. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок. Инвесторы ожидают возможных действий Ирана в ответ на недавние события в регионе, что может повлиять на глобальные поставки нефти. В пятницу, 9 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,26. Отскок от $75,10 состоялся, поэтому до $80,60 все свободно. Для перелома медвежьей тенденции от 5 июля необходимо пройти уровень $82,70. Поскольку индекс доллара растет с ценами на нефть, то рубль, скорее всего, сохранит движение около 87 руб. Поскольку на фьючерсном рынке остались трейдеры, то следим за уровнем 87 руб. Он откроет дорогу к 87,90 руб. Поддержку российской валюте могут оказывать сложности с импортом, сдерживающие спрос на иностранную валюту, однако ее предложение также ограничено из-за смягчения нормы репатриации экспортной выручки. Негативное влияние на рубль и фондовый рынок оказало обострение геополитического фактора. Индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2852,51 п., индекс РТС - на 1,48%, до 1038,10 п. По индексу по-прежнему остаются в силе две цели: 2800 п. и 2665 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, brent, мосбиржа, бюджет