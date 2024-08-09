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Российский рынок в попытках подрасти - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок в попытках подрасти
Российский рынок в попытках подрасти - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок в попытках подрасти
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,4%. Исключение составляет рынок... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:19+0300
2024-08-09T09:22+0300
мнения аналитиков
курсы валют
мосбиржа
нефть
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МОСКВА 9 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром также стабилизируются у уровней закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром отступает на 0,1%, торгуясь чуть выше 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по инфляции в Германии. Из внутренних событий отметим выход данных по инфляции в России за июль.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 2 853 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует восстановление цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие две сессии. Плюс к этому, восстановлению рынка может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным "шортам" в российских акциях в преддверии выходных. В результате, в случае стабильного внешнего фона, в ходе торгов индекс Мосбиржи может подняться в район 2 870 – 2 900 пунктов. При этом с технической точки зрения среднесрочный тренд все еще направлен вниз, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цели которой, на наш взгляд, расположены в районе 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль продолжила консолидироваться ниже отметки 12 рублей. Вчерашняя попытка подняться выше данного уровня оказалась неудачной. Сегодня, на наш взгляд, китайская валюта может предпринять еще одну попытку пробоя данного сопротивления, однако пока мы не видим поводов для закрепления юаня выше 12 рублей. При этом в третьей декаде августа рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, что может поспособствовать снижению китайской валюты. В среднесрочной же перспективе мы ожидаем продолжения консолидации пары юань/рубль в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
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Богдан Зварич
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, Мосбиржа, Нефть
09:19 09.08.2024 (обновлено: 09:22 09.08.2024)
 

Российский рынок в попытках подрасти

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА 9 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром также стабилизируются у уровней закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром отступает на 0,1%, торгуясь чуть выше 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по инфляции в Германии. Из внутренних событий отметим выход данных по инфляции в России за июль.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 2 853 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует восстановление цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие две сессии. Плюс к этому, восстановлению рынка может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным "шортам" в российских акциях в преддверии выходных. В результате, в случае стабильного внешнего фона, в ходе торгов индекс Мосбиржи может подняться в район 2 870 – 2 900 пунктов. При этом с технической точки зрения среднесрочный тренд все еще направлен вниз, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цели которой, на наш взгляд, расположены в районе 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль продолжила консолидироваться ниже отметки 12 рублей. Вчерашняя попытка подняться выше данного уровня оказалась неудачной. Сегодня, на наш взгляд, китайская валюта может предпринять еще одну попытку пробоя данного сопротивления, однако пока мы не видим поводов для закрепления юаня выше 12 рублей. При этом в третьей декаде августа рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, что может поспособствовать снижению китайской валюты. В среднесрочной же перспективе мы ожидаем продолжения консолидации пары юань/рубль в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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