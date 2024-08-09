Российский рынок в попытках подрасти

МОСКВА 9 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром также стабилизируются у уровней закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром отступает на 0,1%, торгуясь чуть выше 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по инфляции в Германии. Из внутренних событий отметим выход данных по инфляции в России за июль.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 2 853 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует восстановление цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие две сессии. Плюс к этому, восстановлению рынка может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным "шортам" в российских акциях в преддверии выходных. В результате, в случае стабильного внешнего фона, в ходе торгов индекс Мосбиржи может подняться в район 2 870 – 2 900 пунктов. При этом с технической точки зрения среднесрочный тренд все еще направлен вниз, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цели которой, на наш взгляд, расположены в районе 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль продолжила консолидироваться ниже отметки 12 рублей. Вчерашняя попытка подняться выше данного уровня оказалась неудачной. Сегодня, на наш взгляд, китайская валюта может предпринять еще одну попытку пробоя данного сопротивления, однако пока мы не видим поводов для закрепления юаня выше 12 рублей. При этом в третьей декаде августа рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, что может поспособствовать снижению китайской валюты. В среднесрочной же перспективе мы ожидаем продолжения консолидации пары юань/рубль в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
МОСКВА 9 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром также стабилизируются у уровней закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром отступает на 0,1%, торгуясь чуть выше 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по инфляции в Германии. Из внутренних событий отметим выход данных по инфляции в России за июль.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 2 853 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует восстановление цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие две сессии. Плюс к этому, восстановлению рынка может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным "шортам" в российских акциях в преддверии выходных. В результате, в случае стабильного внешнего фона, в ходе торгов индекс Мосбиржи может подняться в район 2 870 – 2 900 пунктов. При этом с технической точки зрения среднесрочный тренд все еще направлен вниз, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цели которой, на наш взгляд, расположены в районе 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль продолжила консолидироваться ниже отметки 12 рублей. Вчерашняя попытка подняться выше данного уровня оказалась неудачной. Сегодня, на наш взгляд, китайская валюта может предпринять еще одну попытку пробоя данного сопротивления, однако пока мы не видим поводов для закрепления юаня выше 12 рублей. При этом в третьей декаде августа рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, что может поспособствовать снижению китайской валюты. В среднесрочной же перспективе мы ожидаем продолжения консолидации пары юань/рубль в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
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