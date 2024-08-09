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"Реальный потенциал". В США опасаются последствий атаки на Курскую область

"Реальный потенциал". В США опасаются последствий атаки на Курскую область - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Реальный потенциал". В США опасаются последствий атаки на Курскую область

Российские войска получили потенциал для стремительного наступления после атаки ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T23:17+0300

2024-08-09T23:17+0300

2024-08-09T23:17+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские войска получили потенциал для стремительного наступления после атаки ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Только представьте, сколькими людьми Зеленский собирается пожертвовать, чтобы добиться этой информационной шумихи, заплатив за это тактическую цену вдоль линии боевого соприкосновения", — сказал он.Дэвис считает, что теперь украинскому командованию придется стягивать войска к Курской области. В результате этого пострадают линии обороны ВСУ на других направлениях, в особенности в районе Покровска, отметил он.По мнению эксперта, для России такое стягивание не будет иметь существенных последствий, я для Киева отвод сил в сторону Курска, в особенности из района Покровска, может иметь негативные последствия."Так что теперь существует реальный потенциал для таких масштабных перемещений с российской стороны, каких мы еще не видели", — заключил Дэвис.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

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