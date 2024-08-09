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Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта

Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта - 09.08.2024, ПРАЙМ

Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, написал в своем Telegram-канале, что после его ухода маркетплейс взял у банков 40 миллиардов рублей, | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T13:42+0300

2024-08-09T13:42+0300

2024-08-09T13:43+0300

wildberries

russ outdoor

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, написал в своем Telegram-канале, что после его ухода маркетплейс взял у банков 40 миллиардов рублей, потому что "братья Мирзоян взяли кредитов больше, чем необходимо".По словам Бакальчука, у компаний нет плана по кредитам, "создает риск увеличения вероятности дефолта". Он утверждает, что все кредитные лимиты оформлены на Wildberries, это примерно 295 миллиардов рублей. При этом компания Russ, сделку с которой критиковал Бакальчук, по его словам, не предоставляет нужные документы."С 5 августа выручка идет на Russ, а часть платежей по-прежнему идут через Wildberries, что также могло способствовать росту кредитов на Wildberries", — добавил Бакальчук.Ранее глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries. Философия управления маркетплейсом до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и дальше его растить, уверена сама Татьяна Бакальчук.

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wildberries, russ outdoor, татьяна бакальчук