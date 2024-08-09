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Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries

Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries - 09.08.2024, ПРАЙМ

Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries

Философия управления маркетплейсом Wildberries до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T10:31+0300

2024-08-09T10:31+0300

2024-08-09T10:31+0300

wildberries

татьяна бакальчук

бизнес

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Философия управления маркетплейсом Wildberries до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и дальше его растить, рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук изданию РБК.Такой подход к управлению маркетплейсом был правильным и актуальным несколько лет подряд, однако за последние два года выявилась нужда в пересмотре подхода к управлению и в введении системности, считает исполнительный директор оператора наружной рекламы Russ и гендиректор ООО "РВБ" Роберт Мирзоян.Бакальчук также признала, что с увеличением товарного оборота компания стала нуждаться в переменах. "Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее", — рассказала глава WB."Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить", - заключила она.После объединения Wildberries и Russ бизнес приобрел, по словам Бакальчук, "очень мощный ресурс", который теперь позволит компании разительно вырасти. Так, по итогам июля текущего года оборот продаж на маркетплейсе вырос в 1,6 раза, поделилась глава компании. Аналогично увеличился рекламный доход WB."Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании. C учетом того, что второе полугодие, как правило, более прибыльное, итоги первого полугодия получились очень успешными", - подчеркнула она.

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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес, россия