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Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries
Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries - 09.08.2024, ПРАЙМ
Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries
Философия управления маркетплейсом Wildberries до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T10:31+0300
2024-08-09T10:31+0300
wildberries
татьяна бакальчук
бизнес
россия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Философия управления маркетплейсом Wildberries до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и дальше его растить, рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук изданию РБК.Такой подход к управлению маркетплейсом был правильным и актуальным несколько лет подряд, однако за последние два года выявилась нужда в пересмотре подхода к управлению и в введении системности, считает исполнительный директор оператора наружной рекламы Russ и гендиректор ООО "РВБ" Роберт Мирзоян.Бакальчук также признала, что с увеличением товарного оборота компания стала нуждаться в переменах. "Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее", — рассказала глава WB."Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить", - заключила она.После объединения Wildberries и Russ бизнес приобрел, по словам Бакальчук, "очень мощный ресурс", который теперь позволит компании разительно вырасти. Так, по итогам июля текущего года оборот продаж на маркетплейсе вырос в 1,6 раза, поделилась глава компании. Аналогично увеличился рекламный доход WB."Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании. C учетом того, что второе полугодие, как правило, более прибыльное, итоги первого полугодия получились очень успешными", - подчеркнула она.
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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес, россия
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Бизнес, РОССИЯ
10:31 09.08.2024
 
Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал о причинах объединения с Wildberries

Бакальчук: Wildberries нуждался в системном подходе и "топовых управленцах"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Философия управления маркетплейсом Wildberries до его объединения с компанией Russ была "стартаповской". Теперь бизнес получил управленцев, которые смогут и дальше его растить, рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук изданию РБК.
Такой подход к управлению маркетплейсом был правильным и актуальным несколько лет подряд, однако за последние два года выявилась нужда в пересмотре подхода к управлению и в введении системности, считает исполнительный директор оператора наружной рекламы Russ и гендиректор ООО "РВБ" Роберт Мирзоян.
Бакальчук также признала, что с увеличением товарного оборота компания стала нуждаться в переменах.
"Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее", — рассказала глава WB.
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"Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить", - заключила она.
После объединения Wildberries и Russ бизнес приобрел, по словам Бакальчук, "очень мощный ресурс", который теперь позволит компании разительно вырасти. Так, по итогам июля текущего года оборот продаж на маркетплейсе вырос в 1,6 раза, поделилась глава компании. Аналогично увеличился рекламный доход WB.
"Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании. C учетом того, что второе полугодие, как правило, более прибыльное, итоги первого полугодия получились очень успешными", - подчеркнула она.
 
WildberriesТатьяна БакальчукБизнесРОССИЯ
 
 
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