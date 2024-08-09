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Банки помогут с долгами по кредитам жителям Курской области, сообщили СМИ

Банки помогут с долгами по кредитам жителям Курской области, сообщили СМИ - 09.08.2024, ПРАЙМ

Банки помогут с долгами по кредитам жителям Курской области, сообщили СМИ

Целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:14+0300

2024-08-09T19:14+0300

2024-08-09T19:17+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях. В пятницу МЧС России сообщило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. ДВОЕ КРУПНЕЙШИХ "В Сбербанке действует постоянная программа поддержки заемщиков, проживающих в приграничных территориях или эвакуированных с них. С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий", - рассказали в крупнейшем банке страны. "Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы, а также беспроцентная отсрочка по платежам для заемщиков, проживающих в отдельных районах области", - отметила пресс-служба. Для людей, находящихся в пунктах временного размещения, Сбербанк организовал выездное обслуживание, а вскоре рядом с ПВР заработают мобильные офисы, оборудованные банкоматами. Для компаний малого бизнеса Сбербанк запустил программу реструктуризации кредитов. А клиентам, ведущим бизнес в районах Курской области, из которых проводится эвакуация, банк готов отменить неустойки и штрафы за несвоевременные платежи, возникшие в связи с текущей ситуацией. Кроме того, предприниматели смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по кредиту. "ВТБ стремится оказать поддержку всем розничным клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Каждое обращение клиентов будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов", - сообщила пресс-служба второго по величине российского банка. Она добавила, что ВТБ готов подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки. В каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа или предоставлены индивидуальные условия. Клиентам же, как отметила пресс-служба, достаточно предоставить необходимые документы, для урегулирования задолженности они могут самостоятельно передавать информацию в банк через чат в "ВТБ Онлайн", офис или контакт-центр. НЕ В СТОРОНЕ И ДРУГИЕ БАНКИ РСХБ сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области. Клиенты могут обратиться в банк с заявлением о приостановлении исполнения обязательств по кредитным договорам. Подать заявление можно в мобильном приложении банка, по телефону контакт-центра или в офисе. "В настоящее время обслуживание клиентов в офисах банка в Курской области организовано по графику, который устанавливается с учетом чрезвычайной ситуации в регионе. Информация о графике работы каждого офиса размещается и оперативно обновляется на сайте банка", - добавили в РСХБ. "Газпромбанк ответственно относится к работе в сложившихся обстоятельствах. Клиентам и работникам будет оказана поддержка. Офисы и банкоматы Банка в Курской области в настоящее время функционируют в обычном режиме", - отметила пресс-служба этого банка. Альфа-банк сообщил, что собирает обращения и индивидуально их рассматривает. В свою очередь в Т-Банке заявили о начислении бонусных рублей клиентам их мобильного оператора в Курской области: "Мы начислили клиентам Т-Мобайла, находящимся в этом регионе, 300 бонусных рублей для связи с близкими. Их можно потратить на интернет, звонки и любые сервисы нашего мобильного оператора". Ранее в пятницу "Почта банк" сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам жителям приграничных районов Курской области, покинувшим свои дома. А Совкомбанк заявил о единоразовом списании всех кредитов погибших и получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области.

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россия, кредит, банки