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Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом

Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом - 09.08.2024, ПРАЙМ

Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом

Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T18:39+0300

2024-08-09T18:39+0300

2024-08-09T18:39+0300

экономика

банки

т-банк

филиал

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. Согласно материалам, в повестке дня заседания совета директоров 9 августа предусмотрено рассмотрение вопросов о создании двух филиалов. "О предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов", - такой вопрос в числе других указывается в повестке дня заседания совета директоров банка. Ранее "ТКС Холдинг", объявляя в начале июня о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.

https://1prime.ru/20240724/litsenziya-850388371.html

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банки, т-банк, филиал