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Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом - 09.08.2024, ПРАЙМ
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом
Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:39+0300
2024-08-09T18:39+0300
экономика
банки
т-банк
филиал
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. Согласно материалам, в повестке дня заседания совета директоров 9 августа предусмотрено рассмотрение вопросов о создании двух филиалов. "О предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов", - такой вопрос в числе других указывается в повестке дня заседания совета директоров банка. Ранее "ТКС Холдинг", объявляя в начале июня о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.
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банки, т-банк, филиал
Экономика, Банки, Т-Банк, филиал
18:39 09.08.2024
 
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом

Т-Банк планирует открыть два филиала за границей

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации.
Согласно материалам, в повестке дня заседания совета директоров 9 августа предусмотрено рассмотрение вопросов о создании двух филиалов.
"О предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов", - такой вопрос в числе других указывается в повестке дня заседания совета директоров банка.
Ранее "ТКС Холдинг", объявляя в начале июня о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.
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