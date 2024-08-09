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Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом - 09.08.2024, ПРАЙМ
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом
Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:39+0300
2024-08-09T18:39+0300
2024-08-09T18:39+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации. Согласно материалам, в повестке дня заседания совета директоров 9 августа предусмотрено рассмотрение вопросов о создании двух филиалов. "О предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов", - такой вопрос в числе других указывается в повестке дня заседания совета директоров банка. Ранее "ТКС Холдинг", объявляя в начале июня о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.
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банки, т-банк, филиал
Экономика, Банки, Т-Банк, филиал
Т-Банк намерен открыть филиалы за рубежом
Т-Банк планирует открыть два филиала за границей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Т-Банк рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом, следует из материалов кредитной организации.
Согласно материалам, в повестке дня заседания совета директоров 9 августа предусмотрено рассмотрение вопросов о создании двух филиалов.
"О предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов", - такой вопрос в числе других указывается в повестке дня заседания совета директоров банка.
Ранее "ТКС Холдинг", объявляя в начале июня о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.
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