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Россия может нарастить экспорт газа за счет СПГ, считают эксперты

Россия может нарастить экспорт газа за счет СПГ, считают эксперты - 09.08.2024, ПРАЙМ

Россия может нарастить экспорт газа за счет СПГ, считают эксперты

Россия может достичь амбициозных целей в наращивании в ближайшие годы добычи и экспорта газа на сотни миллиардов кубометров, но многое будет зависеть от... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:19+0300

2024-08-09T19:19+0300

2024-08-09T19:20+0300

энергетика

россия

поставки газа

поставки спг

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия может достичь амбициозных целей в наращивании в ближайшие годы добычи и экспорта газа на сотни миллиардов кубометров, но многое будет зависеть от возможностей в сфере производства и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. Годовые объемы экспорта газа из России к 2030 году могут вырасти в два с половиной раза по сравнению с прошлогодним показателем – до 359 миллиардов кубометров, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго РФ в рамках разрабатываемой "Энергостратегии 2050". Добыча же газа, по данным издания, через шесть лет может увеличиться в 2,4 раза – до 922 миллиардов кубометров. "У России имеется достаточно большое количество газовых проектов и неразработанных крупных месторождений. Поэтому в этой сфере страна может достичь самых амбициозных целей. Многое будет зависеть от геополитической ситуации", – отметила эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Что касается прогнозов на 2030–2050 годы в отношении газовой отрасли – а таковых довольно много, – то все они довольно оптимистично смотрят на рост мировой добычи, добавила она. Россию в этих прогнозах также рассматривают как одного из ведущих игроков этого рынка и прогнозные цифры примерно совпадают с цифрами стратегии Минэнерго, уточнила Рокотянская. СТАВКА НА СПГ При этом ставка в прогнозах делается на "стремительное развитие СПГ", также отмечает Рокотянская. Прогнозируемый рост экспорта природного газа из России в два с половиной раза к 2030 году эквивалентен приросту в объеме 216 миллиардов кубометров, из которых треть придется на трубопроводный экспорт, а большая часть – на СПГ, уточняет директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян. Впрочем, если расширение экспорта трубопроводного газа на 75 миллиардов кубометров по сравнению с 2023 годом можно обосновать запуском двух новых газопроводов в Китай – по "дальневосточному" и "западному" маршрутам, увеличением поставок в Среднюю Азию и в турецком направлении, то в отношении экспорта СПГ ожидания представляются "сложно реализуемыми и маловероятными", указал он. "Для достижения этих цифр необходимо соблюдение ряда важных условий – реализация в ближайшие годы новых крупных СПГ-проектов (помимо выхода "Арктик СПГ 2" на полную мощность) на побережье Баренцева и Балтийского морей, на Дальнем Востоке, что требует значительных финансовых ресурсов с привлечением иностранных инвесторов", – считает эксперт. Кроме того, для вывоза дополнительного СПГ на экспортные рынки потребуется новый танкерный флот, источники для которых для российских компаний ограничены ввиду как производственных ограничений российских заводов, так и санкций, сказал он в заключение.

https://1prime.ru/20240807/spg-850700211.html

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россия, поставки газа, поставки спг