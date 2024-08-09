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Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней
Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней - 09.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в приграничных с Украиной областях. Его слова передает информационное агентство "Чечня Сегодня". | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:51+0300
2024-08-09T15:51+0300
россия
чечня
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в приграничных с Украиной областях. Его слова передает информационное агентство "Чечня Сегодня"."Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - пообещал Кадыров. Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов прибыл в обстреливаемый регион.Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Власти начали вывозить жителей с обстреливаемых территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
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россия, чечня, украина, сво, рамзан кадыров
РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, УКРАИНА, СВО, Рамзан Кадыров
15:51 09.08.2024
 
Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение 2-3 дней

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в приграничных с Украиной областях. Его слова передает информационное агентство "Чечня Сегодня".
"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - пообещал Кадыров. Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов прибыл в обстреливаемый регион.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Власти начали вывозить жителей с обстреливаемых территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области
12:50
 
РОССИЯЧЕЧНЯУКРАИНАСВОРамзан Кадыров
 
 
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