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ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков

ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков - 09.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков

Портфель валютных кредитов организациям у банков РФ в июне сократился впервые с лета 2023 года, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:55+0300

2024-08-09T19:55+0300

2024-08-09T19:55+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Портфель валютных кредитов организациям у банков РФ в июне сократился впервые с лета 2023 года, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ. "Прирост корпоративного кредитного портфеля сформировался за счет рублевых операций, а портфель валютных кредитов организациям в июне сократился впервые с лета 2023 года", - указывается в материале. ЦБ отмечает, что годовой прирост задолженности по корпоративным кредитам в июне составил 21,3%, сложившись вблизи майского уровня. Темпы прироста требований к организациям в июле, по оперативным данным, возросли, сообщает регулятор.

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