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ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков
ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков - 09.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков
Портфель валютных кредитов организациям у банков РФ в июне сократился впервые с лета 2023 года, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:55+0300
2024-08-09T19:55+0300
2024-08-09T19:55+0300
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иностранная валюта
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Портфель валютных кредитов организациям у банков РФ в июне сократился впервые с лета 2023 года, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ. "Прирост корпоративного кредитного портфеля сформировался за счет рублевых операций, а портфель валютных кредитов организациям в июне сократился впервые с лета 2023 года", - указывается в материале. ЦБ отмечает, что годовой прирост задолженности по корпоративным кредитам в июне составил 21,3%, сложившись вблизи майского уровня. Темпы прироста требований к организациям в июле, по оперативным данным, возросли, сообщает регулятор.
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банки, кредит, иностранная валюта
Экономика, Банки, кредит, иностранная валюта
ЦБ зафиксировал снижение портфеля валютных кредитов юрлицам у банков
ЦБ: портфель валютных кредитов юрлицам у банков снизился впервые с лета 2023 г
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Портфель валютных кредитов организациям у банков РФ в июне сократился впервые с лета 2023 года, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.
"Прирост корпоративного кредитного портфеля сформировался за счет рублевых операций, а портфель валютных кредитов организациям в июне сократился впервые с лета 2023 года", - указывается в материале.
ЦБ отмечает, что годовой прирост задолженности по корпоративным кредитам в июне составил 21,3%, сложившись вблизи майского уровня.
Темпы прироста требований к организациям в июле, по оперативным данным, возросли, сообщает регулятор.
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