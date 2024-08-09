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МЧС: обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера

МЧС: обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера - 09.08.2024, ПРАЙМ

МЧС: обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера

В Курской области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера, рассказали новостному агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:31+0300

2024-08-09T11:31+0300

2024-08-09T11:32+0300

спецоперация на украине

мчс россии

чс

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Курской области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера, рассказали новостному агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Девятого августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения – обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ", - подчеркнули представители. "В регионе установлен федеральный уровень реагирования", - следует из сообщения. В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.Также стало известно, что всего за период сопротивления уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

https://1prime.ru/20240808/tupik-850763272.html

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