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CNN: вторжение ВСУ в Курскую область стало сюрпризом для чиновников из США

CNN: вторжение ВСУ в Курскую область стало сюрпризом для чиновников из США - 09.08.2024, ПРАЙМ

CNN: вторжение ВСУ в Курскую область стало сюрпризом для чиновников из США

Вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью даже для американских чиновников, сообщает телеканал CNN. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:40+0300

2024-08-09T12:40+0300

2024-08-09T12:40+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью даже для американских чиновников, сообщает телеканал CNN.Ранее в Государственном департаменте США уточняли, что Вашингтон не был уведомлен о планирующейся атаке на российскую территорию. Однако представитель госдепа подчеркнул, что подобный жест в американских кругах не осуждается.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.Позднее 28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

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