https://1prime.ru/20240809/moskvich-850778193.html

На автомобили "Москвич" поставят отечественные стекла

На автомобили "Москвич" поставят отечественные стекла - 09.08.2024, ПРАЙМ

На автомобили "Москвич" поставят отечественные стекла

Городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" будут оснащаться стеклам отечественного производства, новый поставщик - "Борский стекольный завод", | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:21+0300

2024-08-09T16:21+0300

2024-08-09T16:21+0300

экономика

авто

автозавод "москвич"

москвич 3е

стекло

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" будут оснащаться стеклам отечественного производства, новый поставщик - "Борский стекольный завод", говорится в сообщении автопроизводителя. "Московский автомобильный завод "Москвич" начал сотрудничество с АО "Борский стекольный завод". Одно из ведущих предприятий российской стекольной отрасли будет поставлять полный круг стекол для городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е". Первые стекла поступят на конвейер завода "Москвич" в конце этого года", - отмечается в сообщении. В "Москвиче" также напомнили, что в настоящий момент в автомобилях бренда локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", и технологические жидкости, кроме того, локализованы процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски и сборки. Также совместно с правительством Москвы планируется локализация тяговой батареи для электромобилей. "Локализация автокомпонентов - достаточно сложный процесс. Важно найти надежных качественных поставщиков по разумной цене. Поэтому мы работаем с этой задачей очень четко и последовательно, внимательно выбираем локальных поставщиков. В этом году мы планируем локализовать сразу несколько компонентов - аккумуляторную батарею 12В, шины, колесные диски и стекла. В следующем году планируем локализовать телематику, мягкие элементы сидений и другие компоненты," - добавили в пресс-службе. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://1prime.ru/20240808/avtomobil-850741803.html

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авто, автозавод "москвич", москвич 3е, стекло