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Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке - 09.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240809/neft-850765668.html
Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке - 09.08.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне напряженности на Ближнем Востоке, готовясь завершить неделю с положительной динамикой, свидетельствуют... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T07:42+0300
2024-08-09T07:43+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне напряженности на Ближнем Востоке, готовясь завершить неделю с положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 79,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 76,32 доллара. За неделю нефть марки Brent укрепилась в цене на 3,2%, WTI - на 3,84%. При этом ранее на неделе цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января на опасениях по поводу экономики США. Трейдеры оценивали слабые данные по безработице в Штатах, которые вызвали опасения по поводу возможной рецессии в стране. В четверг аналитики американского банка JPMorgan заявили, что вероятность рецессии к концу этого года составляет 35% в сравнении с прогнозируемыми ранее 25%. "Рынку не стоит возлагать большие надежды после недавней коррекции", - сообщил агентству Блумберг аналитик шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзянь (Gao Jian). По его словам, окончание пикового летнего сезона в США и запланированное увеличение добычи ОПЕК+ со следующего квартала являются медвежьими факторами, которые необходимо учитывать. Инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. В четверг британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Моха (Мокка). При этом ряд судоходных компаний ранее уже приостановили перевозки через Красное море после того, как правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
07:42 09.08.2024 (обновлено: 07:43 09.08.2024)
 
Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть растут, готовясь завершить неделю в плюсе

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне напряженности на Ближнем Востоке, готовясь завершить неделю с положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 79,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 76,32 доллара.
За неделю нефть марки Brent укрепилась в цене на 3,2%, WTI - на 3,84%. При этом ранее на неделе цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января на опасениях по поводу экономики США. Трейдеры оценивали слабые данные по безработице в Штатах, которые вызвали опасения по поводу возможной рецессии в стране.
В четверг аналитики американского банка JPMorgan заявили, что вероятность рецессии к концу этого года составляет 35% в сравнении с прогнозируемыми ранее 25%.
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"Рынку не стоит возлагать большие надежды после недавней коррекции", - сообщил агентству Блумберг аналитик шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзянь (Gao Jian). По его словам, окончание пикового летнего сезона в США и запланированное увеличение добычи ОПЕК+ со следующего квартала являются медвежьими факторами, которые необходимо учитывать.
Инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. В четверг британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Моха (Мокка). При этом ряд судоходных компаний ранее уже приостановили перевозки через Красное море после того, как правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.
 
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