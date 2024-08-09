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Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+ - 09.08.2024, ПРАЙМ
Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Россия в июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+ на 67 тысяч баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, но исправит это в... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T14:49+0300
2024-08-09T14:49+0300
2024-08-09T14:59+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия в июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+ на 67 тысяч баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, но исправит это в августе и сентябре, заявило Минэнерго РФ."В июле добыча в России еще больше сократилась по сравнению с июнем, превысив целевые показатели на 67 тысяч баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем этого года, а также с марта и до конца сентября 2025 года, добавили в Минэнерго.При этом Россия подтверждает приверженность графику компенсаций перепроизводства нефти и призывает другие страны ОПЕК+ придерживаться своих планов, сообщило Минэнерго РФ.
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сделка опек+, опек, нефть, российская нефть, минэнерго рф
Сделка ОПЕК+, ОПЕК, Нефть, российская нефть, Минэнерго РФ
Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Минэнерго: РФ в июле превысила цель по добыче в рамках ОПЕК+ на 67 тыс баррелей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия в июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+ на 67 тысяч баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, но исправит это в августе и сентябре, заявило Минэнерго РФ.
"В июле добыча в России еще больше сократилась по сравнению с июнем, превысив целевые показатели на 67 тысяч баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем этого года, а также с марта и до конца сентября 2025 года, добавили в Минэнерго.
При этом Россия подтверждает приверженность графику компенсаций перепроизводства нефти и призывает другие страны ОПЕК+ придерживаться своих планов, сообщило Минэнерго РФ.
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