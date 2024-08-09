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Пентагон раскрыл сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Пентагон раскрыл сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене
Пентагон раскрыл сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене - 09.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон раскрыл сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене
Общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона за весь период работы Джо Байдена на посту президента США превысила 56,2 миллиарда долларов. Об этом... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T22:08+0300
2024-08-09T22:08+0300
вооружения
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона за весь период работы Джо Байдена на посту президента США превысила 56,2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. Отмечается, что с начала работы администрации Байдена США выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов "помощи в сфере безопасности". По данным Пентагона, с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Украине примерно 55,6 миллиарда долларов. В пятницу Вашингтон предоставил Киеву новый пакет военной помощи объемом 125 миллионов долларов. В него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, джо байден, поддержка украины, вооружение
Вооружения, США, Пентагон, Джо Байден, поддержка Украины, вооружение
22:08 09.08.2024
 
Пентагон раскрыл сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене

Пентагон: военная помощь Киеву со стороны США при Байдене превысила $56,2 млрд

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона за весь период работы Джо Байдена на посту президента США превысила 56,2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что с начала работы администрации Байдена США выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов "помощи в сфере безопасности".
По данным Пентагона, с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Украине примерно 55,6 миллиарда долларов.
В пятницу Вашингтон предоставил Киеву новый пакет военной помощи объемом 125 миллионов долларов. В него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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