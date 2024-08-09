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"Болтовня". В Крыму раскритиковали план Зеленского об окончании СВО

"Болтовня". В Крыму раскритиковали план Зеленского об окончании СВО - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Болтовня". В Крыму раскритиковали план Зеленского об окончании СВО

К заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского не стоит относиться серьезно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:56+0300

2024-08-09T09:56+0300

2024-08-09T09:56+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

крым

мирные переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – ПРАЙМ. К заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского не стоит относиться серьезно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский уточнял, что уже в текущем году нужно создать базу для справедливого разрешения конфликта с Россией. "Их заявления о поисках мира – болтовня. Эти разговоры слышат люди по всему миру, слышат на фронте. Они призваны отвлечь их от реальности, заставить расслабиться… Надо всегда помнить, что мы имеем дело с бешеной собакой. Не вести с ней переговоры о мире надо, а бить ее надо в голову", - подчеркнул глава крымского парламента.Он считает, что для Киева важнее всего получить собственную выгоду, а не прийти к соглашению. Константинов дополнил, что словам и намерениям Зеленского нельзя доверять, потому что все они могут обратиться против Москвы."По возможности – безразмерный. Там у них и материальные ценности, и духовные. Цель жизни – набить карман. И если для этого надо весь мир погрузить в ядерный кошмар – они не остановятся", - рассказал политик.

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украина, владимир зеленский, крым, мирные переговоры