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Дуда раскрыл сумму военных расходов Польши в 2024 году

Дуда раскрыл сумму военных расходов Польши в 2024 году - 09.08.2024, ПРАЙМ

Дуда раскрыл сумму военных расходов Польши в 2024 году

Военные расходы страны в текущем году превысят 4% ВВП и составят почти 40 миллиардов долларов, заявил президент Польши Анджей Дуда, встречаясь с солдатами,... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:25+0300

2024-08-09T15:25+0300

2024-08-09T15:25+0300

экономика

польша

анджей дуда

впк

военные расходы

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ВАРШАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Военные расходы страны в текущем году превысят 4% ВВП и составят почти 40 миллиардов долларов, заявил президент Польши Анджей Дуда, встречаясь с солдатами, готовящимися к военному параду, который пройдет 15 августа по случаю Дня Войска польского. "Новое оружие. Мы тратим на это огромные деньги. В этом году более 4 процентов нашего ВВП. Эти расходы в последние годы возросли многократно. Еще несколько лет назад мы тратили немного более 2 процентов нашего ВВП на оборону, естественно выполняя нормативы, принятые в НАТО", - сказал Дуда. Он уточнил, что в денежном выражении военные расходы составят почти 40 миллиардов долларов. "В настоящее время это более 4 процентов ВВП. Это почти 40 миллиардов американских долларов. Как по нашим стандарты, как по нашим условиям, как, скажем честно, по мировым условиям и стандартам, то это действительно огромная сумма", - заявил польский президент. Ранее Дуда направил лидерам стран НАТО официальное письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП. В последнее время Польша осуществляла рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

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польша, анджей дуда, впк, военные расходы