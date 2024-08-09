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"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине - 09.08.2024, ПРАЙМ
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"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине
"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине
Германия должна прекратить оказывать военную помощь Киеву. Такое заявление в беседе с RND сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T10:04+0300
2024-08-09T10:04+0300
спецоперация на украине
германия
военная помощь украине
мнение
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Германия должна прекратить оказывать военную помощь Киеву. Такое заявление в беседе с RND сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.Как он высказался, "мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие было израсходовано и ничего не принесло".Вместе с тем премьер-министр Саксонии выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть урегулирован только в процессе переговоров. При этом Кречмер отметил, что политика в отношении Киева, которую до сих пор проводили немецкие власти, в итоге ровным счетом ничего не принесла.Недавно информагентство Reuters сообщило о двукратном сокращении помощи Киеву со стороны ФРГ, что предусмотрено в бюджете Германии на 2025.
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германия, военная помощь украине, мнение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине, мнение
10:04 09.08.2024
 
"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ должна перестать оказывать Украине военную помощь

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Германия должна прекратить оказывать военную помощь Киеву. Такое заявление в беседе с RND сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Как он высказался, "мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие было израсходовано и ничего не принесло".
Вместе с тем премьер-министр Саксонии выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть урегулирован только в процессе переговоров. При этом Кречмер отметил, что политика в отношении Киева, которую до сих пор проводили немецкие власти, в итоге ровным счетом ничего не принесла.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
"Нереалистично". В Германии раскритиковали план Трампа по Украине
Вчера, 23:18
Недавно информагентство Reuters сообщило о двукратном сокращении помощи Киеву со стороны ФРГ, что предусмотрено в бюджете Германии на 2025.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯвоенная помощь Украинемнение
 
 
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