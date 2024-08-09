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"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине

"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Больше не можем": в ФРГ выступили с радикальным предложением по Украине

Германия должна прекратить оказывать военную помощь Киеву. Такое заявление в беседе с RND сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T10:04+0300

2024-08-09T10:04+0300

2024-08-09T10:04+0300

спецоперация на украине

германия

военная помощь украине

мнение

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Германия должна прекратить оказывать военную помощь Киеву. Такое заявление в беседе с RND сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.Как он высказался, "мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие было израсходовано и ничего не принесло".Вместе с тем премьер-министр Саксонии выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть урегулирован только в процессе переговоров. При этом Кречмер отметил, что политика в отношении Киева, которую до сих пор проводили немецкие власти, в итоге ровным счетом ничего не принесла.Недавно информагентство Reuters сообщило о двукратном сокращении помощи Киеву со стороны ФРГ, что предусмотрено в бюджете Германии на 2025.

https://1prime.ru/20240808/plan-850763134.html

германия

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германия, военная помощь украине, мнение