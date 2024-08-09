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"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на поле боя

"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на поле боя - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на поле боя

Вступившие в ряды ВСУ французские наемники гибнут сотнями в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Драго Боснич в... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:31+0300

2024-08-09T17:31+0300

2024-08-09T17:31+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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иностранные наемники

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Вступившие в ряды ВСУ французские наемники гибнут сотнями в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.По его словам, действия Вооруженных сил РФ особенно затронули французских военнослужащих, "которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов".Боснич отметил, что французских военных отправляют на Украину, присваивая им статус наемников, что позволяет скрывать реальные цифры потерь. Эксперт добавил, что иностранные наемники являются главной мишенью российских ракет "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".В июле Минобороны РФ сообщило, что расчет ОТРК "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации зарубежных наемников, расположенном в здании строительной компании "Скорпион" в промышленной зоне города Харькова. По данным ведомства всего при ударе удалось уничтожить до сотни боевиков.

https://1prime.ru/20240809/vsu-850779026.html

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украина, всу, сво, иностранные наемники