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"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35%

"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35% - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35%

Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 34,1 миллиарда... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:51+0300

2024-08-09T12:51+0300

2024-08-09T12:52+0300

дом.рф

чистая прибыль

активы

жилищное строительство

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 34,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. В них указывается, что операционные доходы компании в январе-июне составили 58,2 миллиарда рублей, увеличившись на 38%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 39% — до 37,2 миллиарда рублей. Активы компании на 30 июня 2024 года достигли 4,6 триллиона рублей, увеличившись за шесть месяцев на 12%, указывается в отчетности. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ".

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дом.рф, чистая прибыль, активы, жилищное строительство, россия