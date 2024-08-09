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"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35%
"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35% - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35%
Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 34,1 миллиарда... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:51+0300
2024-08-09T12:51+0300
2024-08-09T12:52+0300
дом.рф
чистая прибыль
активы
жилищное строительство
россия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 34,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. В них указывается, что операционные доходы компании в январе-июне составили 58,2 миллиарда рублей, увеличившись на 38%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 39% — до 37,2 миллиарда рублей. Активы компании на 30 июня 2024 года достигли 4,6 триллиона рублей, увеличившись за шесть месяцев на 12%, указывается в отчетности. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ".
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дом.рф, чистая прибыль, активы, жилищное строительство, россия
Дом.РФ, чистая прибыль, активы, жилищное строительство, РОССИЯ
"Дом.РФ" увеличил полугодовую чистую прибыль на 35%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 35%, до 37,2 млрд рублей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 34,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.
В них указывается, что операционные доходы компании в январе-июне составили 58,2 миллиарда рублей, увеличившись на 38%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 39% — до 37,2 миллиарда рублей.
Активы компании на 30 июня 2024 года достигли 4,6 триллиона рублей, увеличившись за шесть месяцев на 12%, указывается в отчетности.
АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ".
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