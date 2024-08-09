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Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже перед выходными - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже перед выходными
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже перед выходными - 09.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже перед выходными
Курс рубля в пятницу снижается к юаню, перед выходными его курс направляется к верхней планке недельного коридора, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:36+0300
2024-08-09T17:36+0300
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мосбиржа
биржевые торги
юань
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню, перед выходными его курс направляется к верхней планке недельного коридора, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск растет на 3 копейки, до 11,88 рубля. Повышение составляет 0,2%. В течение дня юань колеблется в коридоре 11,86-11,93 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 59 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Что же касается доллара, то для ориентира по поводу его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,25 рубля (+0,53%). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,1%, до 103,1 пункта. Стоимость нефти снижается на 0,1%, до 79,1 доллара за баррель сорта Brent. "Потери рубля пока умеренные, он пытается переломить негативную тенденцию. Курсу юаня по-прежнему трудно сформировать устойчивое движение, любые импульсы рано или поздно почти полностью или даже с избытком нивелируются противоположными", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Разнонаправленная динамика, в целом, сохранится на российском валютном рынке в дальнейшем, считает он. "Юань продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне 11,73–11,95 рубля, но не прекращает попыток выйти из него вверх. Скорее всего, это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импорта. Это должно происходить по мере адаптации импортеров к новым санкционным условиям", - рассчитывает он.
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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, юань
17:36 09.08.2024
 
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже перед выходными

Курс рубля к юаню снижается на Мосбирже на три копейки перед выходными

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню, перед выходными его курс направляется к верхней планке недельного коридора, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск растет на 3 копейки, до 11,88 рубля. Повышение составляет 0,2%. В течение дня юань колеблется в коридоре 11,86-11,93 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 59 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Что же касается доллара, то для ориентира по поводу его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,25 рубля (+0,53%). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,1%, до 103,1 пункта. Стоимость нефти снижается на 0,1%, до 79,1 доллара за баррель сорта Brent.
"Потери рубля пока умеренные, он пытается переломить негативную тенденцию. Курсу юаня по-прежнему трудно сформировать устойчивое движение, любые импульсы рано или поздно почти полностью или даже с избытком нивелируются противоположными", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Разнонаправленная динамика, в целом, сохранится на российском валютном рынке в дальнейшем, считает он. "Юань продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне 11,73–11,95 рубля, но не прекращает попыток выйти из него вверх. Скорее всего, это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импорта. Это должно происходить по мере адаптации импортеров к новым санкционным условиям", - рассчитывает он.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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