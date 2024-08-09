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Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца
Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца
Российским туристам стоит планировать поездку в страны ЕС заранее. Минимум - за два с половиной или три месяц, предупредили в Ассоциации туроператоров России... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:40+0300
2024-08-09T12:40+0300
шенгенская виза
россияне
безвизовый режим
атор
туристы
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российским туристам стоит планировать поездку в страны ЕС заранее. Минимум - за два с половиной или три месяц, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). На этой неделе визовый центр Италии в Москве сообщил, что срок рассмотрения заявок на визы может составлять до 60 дней. При этом, по данным АТОР, консульство Испании в Москве рассматривает документы достаточно быстро по сравнению с другими странами - за две-три недели. В АТОР сообщают, что запись на подачу документов в визовый центр Франции в Москве и регионах идет только на октябрь, и места разбирают за считанные минуты. Визовые центры Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге временно, с 1 по 9 августа, приостановили прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы.
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шенгенская виза, россияне, безвизовый режим, атор, туристы
шенгенская виза, россияне, безвизовый режим, АТОР, туристы
12:40 09.08.2024
 
Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца

АТОР: Российским туристам стоит подавать документы на шенген за 2,5-3 месяца

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодача документов на получение шенгенских виз
Подача документов на получение шенгенских виз - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российским туристам стоит планировать поездку в страны ЕС заранее. Минимум - за два с половиной или три месяц, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
На этой неделе визовый центр Италии в Москве сообщил, что срок рассмотрения заявок на визы может составлять до 60 дней. При этом, по данным АТОР, консульство Испании в Москве рассматривает документы достаточно быстро по сравнению с другими странами - за две-три недели.
В АТОР сообщают, что запись на подачу документов в визовый центр Франции в Москве и регионах идет только на октябрь, и места разбирают за считанные минуты. Визовые центры Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге временно, с 1 по 9 августа, приостановили прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы.
 
шенгенская визароссиянебезвизовый режимАТОРтуристы
 
 
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