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Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца

Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца - 09.08.2024, ПРАЙМ

Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца

Российским туристам стоит планировать поездку в страны ЕС заранее. Минимум - за два с половиной или три месяц, предупредили в Ассоциации туроператоров России... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:40+0300

2024-08-09T12:40+0300

2024-08-09T12:40+0300

шенгенская виза

россияне

безвизовый режим

атор

туристы

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российским туристам стоит планировать поездку в страны ЕС заранее. Минимум - за два с половиной или три месяц, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). На этой неделе визовый центр Италии в Москве сообщил, что срок рассмотрения заявок на визы может составлять до 60 дней. При этом, по данным АТОР, консульство Испании в Москве рассматривает документы достаточно быстро по сравнению с другими странами - за две-три недели. В АТОР сообщают, что запись на подачу документов в визовый центр Франции в Москве и регионах идет только на октябрь, и места разбирают за считанные минуты. Визовые центры Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге временно, с 1 по 9 августа, приостановили прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шенгенская виза, россияне, безвизовый режим, атор, туристы