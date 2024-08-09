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США заработали на европейских страхах. Теперь настал черед Азии - 09.08.2024, ПРАЙМ
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США заработали на европейских страхах. Теперь настал черед Азии
США заработали на европейских страхах. Теперь настал черед Азии - 09.08.2024, ПРАЙМ
США заработали на европейских страхах. Теперь настал черед Азии
Европейский рынок газа остается по-прежнему нестабильным и кризисным. Экспорт из России – основного поставщика в Европу до 2022 года - сократился на 80... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T08:08+0300
2024-08-09T08:08+0300
мнения аналитиков
сша
спг
поставки спг
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Европейский рынок газа остается по-прежнему нестабильным и кризисным. Экспорт из России – основного поставщика в Европу до 2022 года - сократился на 80 процентов. При этом Европе удалось частично компенсировать это снижение импортом американского сжиженного природного газа (СПГ), а также другими источниками поставок.В целом, альтернативные поставки из других стран смогли компенсировать около 60 процентов дефицита газа, возникшего на европейском рынке. В свою очередь, меры фискальной политики и экономии энергопотребления в странах Евросоюза позволили преодолеть скачки цен на газ и волатильность рынка в целом. Этого также удалось достичь за счет снижения потребления газа в промышленности (только в 2022 году – на 25 процентов), произошедшего в результате замедления экономического роста ключевых стран Европы. Наконец, ЕС стал проводить достаточно жесткую политику поддержания заполненности газохранилищ на уровне 80-90 процентов не только в преддверии зимы, но и в остальное время года. Однако даже с учетом принятых мер нельзя сказать, что сложившаяся ситуация с дефицитом на европейском рынке газа была решена. Дело в том, что с тем же СПГ европейский рынок всегда был балансирующим, принимавшим избыточные объемы, которые были не нужны в других регионах. Кроме этого, Европа столкнулась с вызовом дефицита мощностей по приемке и регазификации СПГ - строительство новых плавучих терминалов весьма трудозатратно и долго. Некоторый избыток предложения СПГ в мире, который может пойти в Европу, возможен лишь в 2025-2026 годах, когда будут запущены новые проекты по экспорту СПГ. Необходимо дождаться открытия этих проектов, чтобы они были введены в эксплуатацию без сбоев (а имеются и такие риски), тогда как спрос на газ в Европе, как ожидается, возрастет в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов. Спрос в Азии также будет расти, и это будет означать все более жесткую конкуренцию Азии и Европы за СПГ. Это указывает на то, что европейский рынок может ожидать еще один год скачкообразных цен на газ. В целом, европейский рынок газа продолжает испытывать структурные проблемы, и, несмотря на увеличение импорта СПГ и сокращение потребления газа, данный рынок остается весьма чувствителен даже к незначительным ценовым колебаниям на рынках газа. Поскольку баланс спроса и предложения на СПГ в мире остается хрупким, а лишнего предложения сжиженного газа пока нет. Поэтому цены на СПГ остаются сравнительно высокими для Европы, что подрывает конкурентоспособность промышленности, особенно ее энергоемких отраслей. Скорее всего, в условиях формирования новой конфигурации рынка ЕС удалось решить задачу дефицита газа, однако лишь временно - и к будущим шокам на рынке регион вряд ли готов. Многие эксперты склонны полагать, что цены на газ "успокоились" скорее в результате сравнительно мягких зим, а также вследствие снижения энергопотребления в промышленности, а не из-за взвешенной политики, которая была бы направлена на диверсификацию источников поставок. Расчет на поставки дорогого американского СПГ, который всегда может "развернуться" в Азию, породил для Европы уже новую зависимость - от поставок из США. Как только цены в Азии превысили европейские, американские поставщики переключились на более привлекательных клиентов. Примечательно, что в 2023 году на СПГ пришлось уже 34 процента европейского импорта газа, в то же время страны ЕС увеличили и импорт российского СПГ. Исходя из имеющихся прогнозов, в среднесрочной перспективе цены на газ на европейском рынке останутся высокими. Этому, в частности, может способствовать риск дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу - на нашу страну до сих пор приходится 15 процентов европейского импорта газа.
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Евгений Смирнов
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Евгений Смирнов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, спг, поставки спг, азия, ес, россия
Мнения аналитиков, США, СПГ, поставки СПГ, АЗИЯ, ЕС, РОССИЯ
08:08 09.08.2024
 
США заработали на европейских страхах. Теперь настал черед Азии

Смирнов: США сокращают поставки СПГ в Европу в пользу Азии

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Европейский рынок газа остается по-прежнему нестабильным и кризисным. Экспорт из России – основного поставщика в Европу до 2022 года - сократился на 80 процентов. При этом Европе удалось частично компенсировать это снижение импортом американского сжиженного природного газа (СПГ), а также другими источниками поставок.
В целом, альтернативные поставки из других стран смогли компенсировать около 60 процентов дефицита газа, возникшего на европейском рынке. В свою очередь, меры фискальной политики и экономии энергопотребления в странах Евросоюза позволили преодолеть скачки цен на газ и волатильность рынка в целом. Этого также удалось достичь за счет снижения потребления газа в промышленности (только в 2022 году – на 25 процентов), произошедшего в результате замедления экономического роста ключевых стран Европы.
Наконец, ЕС стал проводить достаточно жесткую политику поддержания заполненности газохранилищ на уровне 80-90 процентов не только в преддверии зимы, но и в остальное время года.
Однако даже с учетом принятых мер нельзя сказать, что сложившаяся ситуация с дефицитом на европейском рынке газа была решена. Дело в том, что с тем же СПГ европейский рынок всегда был балансирующим, принимавшим избыточные объемы, которые были не нужны в других регионах. Кроме этого, Европа столкнулась с вызовом дефицита мощностей по приемке и регазификации СПГ - строительство новых плавучих терминалов весьма трудозатратно и долго.
Некоторый избыток предложения СПГ в мире, который может пойти в Европу, возможен лишь в 2025-2026 годах, когда будут запущены новые проекты по экспорту СПГ. Необходимо дождаться открытия этих проектов, чтобы они были введены в эксплуатацию без сбоев (а имеются и такие риски), тогда как спрос на газ в Европе, как ожидается, возрастет в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов.
Спрос в Азии также будет расти, и это будет означать все более жесткую конкуренцию Азии и Европы за СПГ. Это указывает на то, что европейский рынок может ожидать еще один год скачкообразных цен на газ.
В целом, европейский рынок газа продолжает испытывать структурные проблемы, и, несмотря на увеличение импорта СПГ и сокращение потребления газа, данный рынок остается весьма чувствителен даже к незначительным ценовым колебаниям на рынках газа. Поскольку баланс спроса и предложения на СПГ в мире остается хрупким, а лишнего предложения сжиженного газа пока нет. Поэтому цены на СПГ остаются сравнительно высокими для Европы, что подрывает конкурентоспособность промышленности, особенно ее энергоемких отраслей.
Скорее всего, в условиях формирования новой конфигурации рынка ЕС удалось решить задачу дефицита газа, однако лишь временно - и к будущим шокам на рынке регион вряд ли готов. Многие эксперты склонны полагать, что цены на газ "успокоились" скорее в результате сравнительно мягких зим, а также вследствие снижения энергопотребления в промышленности, а не из-за взвешенной политики, которая была бы направлена на диверсификацию источников поставок.
Расчет на поставки дорогого американского СПГ, который всегда может "развернуться" в Азию, породил для Европы уже новую зависимость - от поставок из США. Как только цены в Азии превысили европейские, американские поставщики переключились на более привлекательных клиентов.
Примечательно, что в 2023 году на СПГ пришлось уже 34 процента европейского импорта газа, в то же время страны ЕС увеличили и импорт российского СПГ. Исходя из имеющихся прогнозов, в среднесрочной перспективе цены на газ на европейском рынке останутся высокими. Этому, в частности, может способствовать риск дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу - на нашу страну до сих пор приходится 15 процентов европейского импорта газа.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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