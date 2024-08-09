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В США забили тревогу из-за "удара" Байдена по республиканцам
В США забили тревогу из-за "удара" Байдена по республиканцам - 09.08.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за "удара" Байдена по республиканцам
Используя выдачу разрешений на проекты по СПГ в политических целях, президент США Джо Байден принесет серьезные проблемы республиканским – энергодобывающим –... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T08:48+0300
2024-08-09T08:48+0300
2024-08-09T10:05+0300
политика
джо байден
разрешение
спг
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Используя выдачу разрешений на проекты по СПГ в политических целях, президент США Джо Байден принесет серьезные проблемы республиканским – энергодобывающим – штатам и клиентам американских компаний в Азии и Европе. Такое мнение в материале для Foreign Policy высказал обозреватель Кит Джонсон.По его данным, "в нынешнем году, пытаясь угодить избирателям, встревоженным проблемами с климатом, <...> администрация Байдена анонсировала приостановку в выдаче разрешений на реализацию проектов по СПГ".Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что указанные планы Белого дома "возмутили как клиентов Соединенных Штатов в Азии и Европе, так и республиканцев из энергодобывающих штатов".Как отмечается в публикации, политически мотивированные решения администрации Байдена угрожают в краткосрочной перспективе сорвать поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.В итоге, как считает автор статьи, индустрия окажется не готова к прогнозируемым ураганам в нефтеносных штатах.
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джо байден, разрешение, спг
Политика, Джо Байден, разрешение, СПГ
В США забили тревогу из-за "удара" Байдена по республиканцам
FP: Байден использует выдачу разрешений на проекты по СПГ в политических целях
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ.
Используя выдачу разрешений на проекты по СПГ в политических целях, президент США Джо Байден принесет серьезные проблемы республиканским – энергодобывающим – штатам и клиентам американских компаний в Азии и Европе. Такое мнение в материале для Foreign Policy
высказал обозреватель Кит Джонсон.
По его данным, "в нынешнем году, пытаясь угодить избирателям, встревоженным проблемами с климатом, <...> администрация Байдена анонсировала приостановку в выдаче разрешений на реализацию проектов по СПГ".
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что указанные планы Белого дома "возмутили как клиентов Соединенных Штатов в Азии и Европе, так и республиканцев из энергодобывающих штатов".
Как отмечается в публикации, политически мотивированные решения администрации Байдена угрожают в краткосрочной перспективе сорвать поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы
В итоге, как считает автор статьи, индустрия окажется не готова к прогнозируемым ураганам в нефтеносных штатах.