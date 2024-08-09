https://1prime.ru/20240809/svo-850765813.html

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - 09.08.2024, ПРАЙМ

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены ряд объектов инфраструктуры, написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T07:58+0300

2024-08-09T07:58+0300

2024-08-09T07:58+0300

спецоперация на украине

украина

инфраструктура

повреждение

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены ряд объектов инфраструктуры, написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров. По его сообщению, в регионе прозвучало 405 взрывов. Вместе с тем, не уточнив, о каких конкретно объектах идет речь, он указал: "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры".

https://1prime.ru/20240808/donbass-850738123.html

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украина, инфраструктура, повреждение