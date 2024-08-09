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У Турции появилось лекарство от газового кризиса в Европе

У Турции появилось лекарство от газового кризиса в Европе - 09.08.2024, ПРАЙМ

У Турции появилось лекарство от газового кризиса в Европе

В конце 1980-х годов наша семья приехала в столицу Турции Анкару - началась длительная командировка моего отца, советского дипломата. Первое, что нас поразило - | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T08:00+0300

2024-08-09T08:00+0300

2024-08-09T08:00+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В конце 1980-х годов наша семья приехала в столицу Турции Анкару - началась длительная командировка моего отца, советского дипломата. Первое, что нас поразило - это плотный смог над всем городом. Тогда в Турции базовым топливом был уголь. И вечером, когда начинали работать котельные, на улицу выходить уже не рекомендовалось.Советский газ по Трансбалканскому газопроводу с середины 1987 года изменил Турцию.История газовых соглашений между Россией, правопреемником СССР, и Турцией - это около полутриллиона кубических метров газа, которые не только изменили качество частной жизни, эти сухие цифры изменили промышленность Турции. Сделали ее по-настоящему сильной.Пробные поставки начались в Польшу еще в 1944 году, а "по-настоящему" газ начал поступать в Чехословакию в 1967 году и через год в Австрию. Затем трубопроводный газ появился в других европейских странах.В последние годы базовый акцент делался на создании возобновляемых источников энергии и систем с нулевым выбросом углерода. Считалось, что существующая система сама о себе позаботится, пока не будет отменена естественным эволюционным путем.Однако десятилетия безопасных и надежных поставок газа не являются само собой разумеющейся конструкцией. Все изменилось.Стремление Европы заменить российский газ обошлось европейским налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов.Энергетическая система Европы еще никогда не встречалась с таким кризисом. Поставки российского газа, критически важного для отопления, промышленных процессов и электроснабжения, сократились более чем на 80 процентов. Оптовые цены на электроэнергию и газ выросли в 15 раз с начала 2021 года, а это имеет серьезные отложенные последствия для домохозяйств и предприятий на поколения вперед.Европейские правительства начали ограничивать розничные цены, регулировать тарифы и даже проводить национализацию. Но идеальных решений здесь нет по двум причинам.Дело в том, что действия часто противоречат целям: ограничение цен усугубит основную проблему за счет увеличения спроса, а трансграничные перетоки приводят к субсидированию потребления энергии и дисбалансу между потребителям в одной стране через увеличение потребления, что приводит к более высоким оптовым ценам для потребителей в других странах.То есть происходит нарушение ценового равновесия, а, как известно, равновесие – это самое сложное, что есть в экономике.В 2022 году президент России Владимир Путин предложил интересную идею - переместить объем российского газа в регион Черного моря. Но не просто увеличить поставки, а создать центр торговли газом, то есть хаб. Очевидный партнер – Турция.Эта работа требует серьезной подготовки и изменений в законодательных нормах прежде всего Турции, потому что нужно создавать электронную площадку торговли газом, так как именно на ней и будет формироваться цена, одновременно с исторической привязкой к цене на альтернативный продукт – нефти.И здесь преимущество будут иметь те, кто соединен с Турцией системой газопроводов, а это Россия, Азербайджан и Иран. Этот проект действительно может стабилизировать европейский рынок. Более того, потенциально он может увеличить поставки российского газа в Европу от существовавших прежде. Потому что хаб предусматривает, при модернизации инфраструктуры, увеличение поставок сжиженного газа и расширение географии поставок.Природный газ является переходным топливом во время происходящего энергетического перехода, и эта конструкция, по общему консенсусу, сохранится на несколько десятилетий. Отраслям, использующим природный газ в качестве сырья, таким как химическая промышленность, особенно сложно его заменить.И главным для стабильного энергоснабжения здесь является так называемая "триллемма", то есть баланс между безопасностью поставок, экологической устойчивостью и доступностью.Фактор политического давления действительно возможен. Но давайте исходить из фактов: 40 процентов импортируемого газа Европой совсем недавно приходилось на Россию. Что изменилось в энергетическом европейском балансе?В целом, Европа на данный момент остается в значительной степени зависимой от импортируемого газа. ЕС просто диверсифицировал своих поставщиков и увеличил свою относительную зависимость от более дорогого СПГ.Поэтому поддержание европейской промышленной конкурентоспособности с учетом высоких цен на СПГ и огромных государственных схем субсидирования чистой энергии в Соединенных Штатах и Китае будет сложной задачей.

турция

европа

азербайджан

иран

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, турция, ес, европа, газ, россия, азербайджан, иран