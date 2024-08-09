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"Укрэнерго" подняла зарплату руководству на 30%, сообщили СМИ
"Укрэнерго" подняла зарплату руководству на 30%, сообщили СМИ - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" подняла зарплату руководству на 30%, сообщили СМИ
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:53+0300
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энергетика
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает агентство УНИАН. "В июле 2024 года руководство государственной компании НЭК "Укрэнерго" получило 2,2 миллиона гривен (53,4 тысячи долларов) заработной платы, что на 30% или на 500 тысяч гривен (12,1 тысячи долларов) больше, чем в июне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Как утверждает УНИАН, причина повышения заработной платы не раскрываются. При этом в агентстве напомнили, что именно в июле Украина столкнулась с самыми жесткими графиками отключений света, когда без электроснабжения люди были по 14-16 часов в сутки. Всего же, как сообщает агентство, за 7 месяцев 2024 года заработная плата руководства, в состав которого входит всего пять человек, составляет почти 22 миллиона гривен (534,6 тысячи долларов). Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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украина, укрэнерго, зарплата
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго, зарплата
"Укрэнерго" подняла зарплату руководству на 30%, сообщили СМИ
УНИАН: "Укрэнерго" на фоне отключений света подняла зарплату руководству на 30%
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает агентство УНИАН.
"В июле 2024 года руководство государственной компании НЭК "Укрэнерго" получило 2,2 миллиона гривен (53,4 тысячи долларов) заработной платы, что на 30% или на 500 тысяч гривен (12,1 тысячи долларов) больше, чем в июне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Как утверждает УНИАН, причина повышения заработной платы не раскрываются. При этом в агентстве напомнили, что именно в июле Украина столкнулась с самыми жесткими графиками отключений света, когда без электроснабжения люди были по 14-16 часов в сутки.
Всего же, как сообщает агентство, за 7 месяцев 2024 года заработная плата руководства, в состав которого входит всего пять человек, составляет почти 22 миллиона гривен (534,6 тысячи долларов).
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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