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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 09.08.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 09.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,47 копейки, до 11,8911 рубля, курс доллара вырос на 1,43 рубля, до 87,992 рубля,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:06+0300
2024-08-09T19:14+0300
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,47 копейки, до 11,8911 рубля, курс доллара вырос на 1,43 рубля, до 87,992 рубля, курс евро - на 1,05 рубля, до 95,1844 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
19:06 09.08.2024 (обновлено: 19:14 09.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа

ЦБ: курс доллара с 10 августа — 87,99 руб, евро — 95,18 руб, юаня — 11,89 руб

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты различного номинала и банкноты доллара США
Монеты различного номинала и банкноты доллара США - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,47 копейки, до 11,8911 рубля, курс доллара вырос на 1,43 рубля, до 87,992 рубля, курс евро - на 1,05 рубля, до 95,1844 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
18:55
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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