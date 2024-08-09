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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 09.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,47 копейки, до 11,8911 рубля, курс доллара вырос на 1,43 рубля, до 87,992 рубля,... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:06+0300

2024-08-09T19:06+0300

2024-08-09T19:14+0300

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,47 копейки, до 11,8911 рубля, курс доллара вырос на 1,43 рубля, до 87,992 рубля, курс евро - на 1,05 рубля, до 95,1844 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, курс доллара к рублю цб рф