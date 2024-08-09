https://1prime.ru/20240809/vtb-850770143.html

Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей

Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей - 09.08.2024, ПРАЙМ

Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей

Общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" за первое полугодие 2024 года увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие", до... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:08+0300

2024-08-09T12:08+0300

2024-08-09T12:08+0300

втб

открытие

выплаты

пенсионеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" за первое полугодие 2024 года увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие", до 10,5 миллиона человек, объем пенсионных выплат по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. В мае стало известно, что "ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда "Открытие", деятельность которого была прекращена 3 мая. "С начала 2024 года общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие". По данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30 июня 10,5 миллиона человек доверили объединенному НПФ ВТБ формирование своих пенсионных накоплений и долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении. "Объем пенсионных выплат клиентам объединенного "ВТБ Пенсионный фонд" по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей", - указывает банк. Почти 7 миллиардов рублей из этих выплат были произведены по обязательному пенсионному страхованию и 3,5 миллиарда – по негосударственному пенсионному обеспечению. Более 210 тысяч клиентов получают выплаты в НПФ ВТБ. По итогам первого полугодия совокупные активы "ВТБ Пенсионный фонд" составили 1,034 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений превысил 900 миллиардов рублей, а объем пенсионных резервов – 112 миллиардов рублей. С начала года эти показатели также увеличились почти в 3 раза, отмечает банк.

https://1prime.ru/20240809/pribyl-850767290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, открытие, выплаты, пенсионеры