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Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей
Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей - 09.08.2024, ПРАЙМ
Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей
Общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" за первое полугодие 2024 года увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие", до... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:08+0300
2024-08-09T12:08+0300
2024-08-09T12:08+0300
втб
открытие
выплаты
пенсионеры
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" за первое полугодие 2024 года увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие", до 10,5 миллиона человек, объем пенсионных выплат по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. В мае стало известно, что "ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда "Открытие", деятельность которого была прекращена 3 мая. "С начала 2024 года общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие". По данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30 июня 10,5 миллиона человек доверили объединенному НПФ ВТБ формирование своих пенсионных накоплений и долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении. "Объем пенсионных выплат клиентам объединенного "ВТБ Пенсионный фонд" по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей", - указывает банк. Почти 7 миллиардов рублей из этих выплат были произведены по обязательному пенсионному страхованию и 3,5 миллиарда – по негосударственному пенсионному обеспечению. Более 210 тысяч клиентов получают выплаты в НПФ ВТБ. По итогам первого полугодия совокупные активы "ВТБ Пенсионный фонд" составили 1,034 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений превысил 900 миллиардов рублей, а объем пенсионных резервов – 112 миллиардов рублей. С начала года эти показатели также увеличились почти в 3 раза, отмечает банк.
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втб, открытие, выплаты, пенсионеры
ВТБ, Открытие, выплаты, пенсионеры
Выплаты пенсионного фонда "Открытие" ВТБ превысили 10 млрд рублей
Число клиентов НПФ ВТБ по итогам I полугодия превысило 10,5 млн, выплаты - 10 млрд рублей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" за первое полугодие 2024 года увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие", до 10,5 миллиона человек, объем пенсионных выплат по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.
В мае стало известно, что "ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда "Открытие", деятельность которого была прекращена 3 мая.
"С начала 2024 года общее количество клиентов "ВТБ Пенсионный фонд" увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ "Открытие". По данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30 июня 10,5 миллиона человек доверили объединенному НПФ ВТБ формирование своих пенсионных накоплений и долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении.
"Объем пенсионных выплат клиентам объединенного "ВТБ Пенсионный фонд" по итогам полугодия превысил 10 миллиардов рублей", - указывает банк.
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Почти 7 миллиардов рублей из этих выплат были произведены по обязательному пенсионному страхованию и 3,5 миллиарда – по негосударственному пенсионному обеспечению. Более 210 тысяч клиентов получают выплаты в НПФ ВТБ.
По итогам первого полугодия совокупные активы "ВТБ Пенсионный фонд" составили 1,034 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений превысил 900 миллиардов рублей, а объем пенсионных резервов – 112 миллиардов рублей. С начала года эти показатели также увеличились почти в 3 раза, отмечает банк.