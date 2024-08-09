Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - 09.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240809/vto-850771088.html
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - 09.08.2024, ПРАЙМ
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:42+0300
2024-08-09T12:42+0300
китайские авто
электромобили
пошлины
ес
кнр
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/88/841368800_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0d33a446eca53281408b693be1ca6c05.jpg
ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР. В заявлении отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата. "Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве. Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
https://1prime.ru/20240704/evropa-849752176.html
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/88/841368800_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_38ef96e50369299a8fbe1c0e8807157b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китайские авто, электромобили, пошлины, ес, кнр, авто
китайские авто, электромобили, пошлины, ЕС, КНР, Авто
12:42 09.08.2024
 
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Минкоммерции: Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© Фото : WTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР.
В заявлении отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.
"Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве.
Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
Электромобиль, зарядка
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР
4 июля, 14:24
 
китайские автоэлектромобилипошлиныЕСКНРАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала