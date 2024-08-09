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Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - 09.08.2024, ПРАЙМ
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:42+0300
2024-08-09T12:42+0300
2024-08-09T12:42+0300
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ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР. В заявлении отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата. "Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве. Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
https://1prime.ru/20240704/evropa-849752176.html
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китайские авто, электромобили, пошлины, ес, кнр, авто
китайские авто, электромобили, пошлины, ЕС, КНР, Авто
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Минкоммерции: Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР.
В заявлении отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.
"Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве.
Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР