https://1prime.ru/20240809/vyplaty-850770475.html

МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей

МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей - 09.08.2024, ПРАЙМ

МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей

Семьям погибших в Курской области в ходе атаки ВСУ выплатят 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат до 600 тысяч рублей, заявили в пресс-службе МЧС России. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:19+0300

2024-08-09T12:19+0300

2024-08-09T12:21+0300

спецоперация на украине

всу

режим чс

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Семьям погибших в Курской области в ходе атаки ВСУ выплатят 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат до 600 тысяч рублей, заявили в пресс-службе МЧС России."При чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь... выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - рассказали представители.Единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей.Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

https://1prime.ru/20240809/peremirie-850767162.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, режим чс, выплаты