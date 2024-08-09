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МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей - 09.08.2024, ПРАЙМ
МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
Семьям погибших в Курской области в ходе атаки ВСУ выплатят 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат до 600 тысяч рублей, заявили в пресс-службе МЧС России. | 09.08.2024, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Семьям погибших в Курской области в ходе атаки ВСУ выплатят 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат до 600 тысяч рублей, заявили в пресс-службе МЧС России."При чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь... выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - рассказали представители.Единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей.Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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всу, режим чс, выплаты
Спецоперация на Украине, ВСУ, режим ЧС, выплаты
МЧС: семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
МЧС: семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей, пострадавшим - до 600 тысяч рублей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Семьям погибших в Курской области в ходе атаки ВСУ выплатят 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат до 600 тысяч рублей, заявили в пресс-службе МЧС России.
"При чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь... выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - рассказали представители.
Единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей.
Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
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В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.