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Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов пятницы

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов пятницы - 09.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов пятницы

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:36+0300

2024-08-09T19:36+0300

2024-08-09T19:36+0300

китайский юань

биржевые торги

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юань

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 2 копейки, до 11,88 рубля, а по итогам всей недели - на 12 копеек. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожает на 0,63%, до 79,66 доллара за баррель. РУБЛЬ ЗАКАНЧИВАЕТ НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ Курс юаня в пятницу вырос на 0,14%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,85-11,93 рубля. В течении недели она находилась в диапазоне 11,74-11,95 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил в пятницу 62 миллиарда рублей, также следует из данных Московской биржи. Разнонаправленная динамика в целом сохраняется на российском валютном рынке, юань продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне 11,73–11,95 рубля, но не прекращает попыток выйти из него вверх, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импорта, добавляет Бабин. "Национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "В пятницу рубль на внебиржевом рынке активно снизился. На площадке не появлялось важной информации, способной настолько ощутимо "раскачать" курс рубля. Вероятно, это все же внутренние реакции внутри боковых диапазонов. Для доллара США - это коридор 85-89 рублей, для евровалюты - рамки 92-97 рублей", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ Наблюдается умеренная склонность рубля к ослаблению, что может быть связано как с увеличением в августе чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, так и с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - отмечает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". Ориентиром для курса рубля к юаню на понедельник будет диапазон 12-12,5 рубля, доллар (на внебиржевом рынке) может торговаться в интервале 87-90 рубля, евро - в коридоре 95-98 рублей, прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Наш прогноз... 11,8-12 рублей", - говорит Буйволов. Что же касается курса рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) – то это 86-88 рублей, заключает он.

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биржевые торги, мосбиржа, юань