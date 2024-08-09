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В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского
Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T10:25+0300
2024-08-09T10:25+0300
2024-08-09T10:25+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
положение
оценка
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы киевского режима Владимира Зеленского.В частности, Дотком написал: "Время Зеленского на исходе".Зеленский в последние месяцы стал все чаще заявлять о переговорах с Российской Федерацией. Например, недавно в эфире британского ТВ глава киевского режима высказался о возможности контактов с РФ, в том числе с главой страны Владимиром Путиным. Также о переговорах с Россией в ходе визита в КНР заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент непонятно, что стоит за словами о переговорах - нужно подождать конкретных действий в этом направлении.
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владимир зеленский, положение, оценка
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ПОЛОЖЕНИЕ, оценка
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского
Предприниматель Ким Дотком: у Владимира Зеленского заканчивается время
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ.
Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X
одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы киевского режима Владимира Зеленского.
В частности, Дотком написал: "Время Зеленского на исходе".
Зеленский в последние месяцы стал все чаще заявлять о переговорах с Российской Федерацией. Например, недавно в эфире британского ТВ глава киевского режима высказался о возможности контактов с РФ, в том числе с главой страны Владимиром Путиным. Также о переговорах с Россией в ходе визита в КНР заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского в отношении России
Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент непонятно, что стоит за словами о переговорах - нужно подождать конкретных действий в этом направлении.