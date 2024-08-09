Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского - 09.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240809/zelenskiy-850767946.html
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского
Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T10:25+0300
2024-08-09T10:25+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
положение
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы киевского режима Владимира Зеленского.В частности, Дотком написал: "Время Зеленского на исходе".Зеленский в последние месяцы стал все чаще заявлять о переговорах с Российской Федерацией. Например, недавно в эфире британского ТВ глава киевского режима высказался о возможности контактов с РФ, в том числе с главой страны Владимиром Путиным. Также о переговорах с Россией в ходе визита в КНР заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент непонятно, что стоит за словами о переговорах - нужно подождать конкретных действий в этом направлении.
https://1prime.ru/20240807/plan-850731338.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, положение, оценка
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ПОЛОЖЕНИЕ, оценка
10:25 09.08.2024
 
В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского

Предприниматель Ким Дотком: у Владимира Зеленского заканчивается время

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы киевского режима Владимира Зеленского.
В частности, Дотком написал: "Время Зеленского на исходе".
Зеленский в последние месяцы стал все чаще заявлять о переговорах с Российской Федерацией. Например, недавно в эфире британского ТВ глава киевского режима высказался о возможности контактов с РФ, в том числе с главой страны Владимиром Путиным. Также о переговорах с Россией в ходе визита в КНР заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского в отношении России
7 августа, 23:56
Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент непонятно, что стоит за словами о переговорах - нужно подождать конкретных действий в этом направлении.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийПОЛОЖЕНИЕоценка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала