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В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского

В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Германии одной фразой охарактеризовали положение Зеленского

Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T10:25+0300

2024-08-09T10:25+0300

2024-08-09T10:25+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

положение

оценка

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Предприниматель, экс-владелец крупнейшего мире файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X одной фразой охарактеризовал нынешнее положение главы киевского режима Владимира Зеленского.В частности, Дотком написал: "Время Зеленского на исходе".Зеленский в последние месяцы стал все чаще заявлять о переговорах с Российской Федерацией. Например, недавно в эфире британского ТВ глава киевского режима высказался о возможности контактов с РФ, в том числе с главой страны Владимиром Путиным. Также о переговорах с Россией в ходе визита в КНР заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент непонятно, что стоит за словами о переговорах - нужно подождать конкретных действий в этом направлении.

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владимир зеленский, положение, оценка