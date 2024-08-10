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В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины - 10.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240810/belorussiya-850799416.html
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины
В Белоруссии обнаружили обломки дронов, которые были уничтожены накануне над территорией республики, залетевших сюда с территории Украины, соответствующие кадры | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T21:29+0300
2024-08-10T21:29+0300
спецоперация на украине
белоруссия
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МИНСК, 10 авг - ПРАЙМ. В Белоруссии обнаружили обломки дронов, которые были уничтожены накануне над территорией республики, залетевших сюда с территории Украины, соответствующие кадры обнародовал белорусский государственный телеканал ОНТ. В своем Telegram-канале телеканал опубликовал видео от Министерства обороны Республики Беларусь. На кадрах, снятых в лесу, видны обломки беспилотных летательных аппаратов. СМИ отмечает, что речь идет о сбитых над территорией Беларуси беспилотниках.В субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером в небе над территорией страны были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Он предположил, что это были ударные дроны. Кроме того, российские коллеги также уничтожили беспилотники над территорией России. Лукашенко отметил, что сейчас ведётся поиск обломков сбитых летательных аппаратов.Белорусский лидер назвал случившееся провокацией и подчеркнул, что все провокации не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко дал указания усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://1prime.ru/20240810/bufernaya-zona-850798145.html
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белоруссия
Спецоперация на Украине, БЕЛОРУССИЯ
21:29 10.08.2024
 
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины

ОНТ: найдены обломки уничтоженных над Белоруссией дронов, залетевших с Украины

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© flickr.com / ermakov
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МИНСК, 10 авг - ПРАЙМ. В Белоруссии обнаружили обломки дронов, которые были уничтожены накануне над территорией республики, залетевших сюда с территории Украины, соответствующие кадры обнародовал белорусский государственный телеканал ОНТ.
В своем Telegram-канале телеканал опубликовал видео от Министерства обороны Республики Беларусь. На кадрах, снятых в лесу, видны обломки беспилотных летательных аппаратов. СМИ отмечает, что речь идет о сбитых над территорией Беларуси беспилотниках.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России
18:12
В субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером в небе над территорией страны были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Он предположил, что это были ударные дроны.
Кроме того, российские коллеги также уничтожили беспилотники над территорией России. Лукашенко отметил, что сейчас ведётся поиск обломков сбитых летательных аппаратов.
Белорусский лидер назвал случившееся провокацией и подчеркнул, что все провокации не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко дал указания усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛОРУССИЯ
 
 
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