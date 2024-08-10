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"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске
"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске
В результате ударов российских войск по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в Краматорске, предположительно, повреждены одна или две установки HIMARS,... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T07:59+0300
2024-08-10T07:59+0300
2024-08-10T08:00+0300
спецоперация на украине
himars
поражение
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате ударов российских войск по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в Краматорске, предположительно, повреждены одна или две установки HIMARS, передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов российских войск пришелся по складу с ракетами на северо-восточной окраине Краматорска. "Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - передал подпольщик.Он рассказал, что над Краматорском виден большой столб дыма, отметив, что доступа к месту удара еще нет, но ВСУ и СБУ "очень сильно нервничают".
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himars, поражение
Спецоперация на Украине, HIMARS, поражение
"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске
Подполье: установки HIMARS, вероятно, поражены при ударе по складу в Краматорске
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате ударов российских войск по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в Краматорске, предположительно, повреждены одна или две установки HIMARS, передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, один из ударов российских войск пришелся по складу с ракетами на северо-восточной окраине Краматорска.
"Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - передал подпольщик.
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
Он рассказал, что над Краматорском виден большой столб дыма, отметив, что доступа к месту удара еще нет, но ВСУ и СБУ "очень сильно нервничают".