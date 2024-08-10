https://1prime.ru/20240810/himars-850791030.html

"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске

"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске - 10.08.2024, ПРАЙМ

"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске

В результате ударов российских войск по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в Краматорске, предположительно, повреждены одна или две установки HIMARS,... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T07:59+0300

2024-08-10T07:59+0300

2024-08-10T08:00+0300

спецоперация на украине

himars

поражение

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате ударов российских войск по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в Краматорске, предположительно, повреждены одна или две установки HIMARS, передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов российских войск пришелся по складу с ракетами на северо-восточной окраине Краматорска. "Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - передал подпольщик.Он рассказал, что над Краматорском виден большой столб дыма, отметив, что доступа к месту удара еще нет, но ВСУ и СБУ "очень сильно нервничают".

https://1prime.ru/20240803/vsu-850639564.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

himars, поражение