https://1prime.ru/20240810/naemniki-850795360.html

"Кайфоломы": российские удары не оставляют шансов иностранным наемникам

"Кайфоломы": российские удары не оставляют шансов иностранным наемникам - 10.08.2024, ПРАЙМ

"Кайфоломы": российские удары не оставляют шансов иностранным наемникам

Иностранные наемники часто становятся целями ударов ВС России. Эти "злые русские" — настоящие "кайфоломы" для наемников, которые прибыли на Украину сеять... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T13:27+0300

2024-08-10T13:27+0300

2024-08-10T13:32+0300

спецоперация на украине

вс россии

ракетные удары

иностранные наемники

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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Иностранные наемники часто становятся целями ударов ВС России. Эти "злые русские" — настоящие "кайфоломы" для наемников, которые прибыли на Украину сеять "свободу и демократию", с мрачной иронией пишет в материале для infoBRICS военный аналитик Драго Боснич.Он напомнил, что еще в самом начале нынешнего года российские ракетчики нанесли удар по штабу НАТО на Украине. Как вскоре выяснилось, целью ВС РФ стали наемники из Франции, не менее 60 из которых в результате были уничтожены, а около 80 получили ранения.Как отмечается в статье, "работа" наемников лишь растягивает во времени боевые действия, а значит, приводит ко все большим смертям и разрушениям - "именно поэтому Россия не будет церемониться с натовскими наемниками на Украине".По словам Боснича, этот подход наблюдался фактически с самого начала СВО. Так, 13 марта 2022 года ВС России ударили по Яворовскому полигону, где на тот момент находились свыше тысячи натовских наемников, 200 из которых погибли в результате удара.Также автор статьи напомнил, как в прошлогоднем апреле "Искандер-М" разом ликвидировал целое подразделение "Грузинского легиона"*, известного своими зверствами.А чуть позже, когда натовцы, как выразился военный аналитик, "начали заигрывать с идеей создания так называемой "бесполетной зоны" над Западной Украиной", Россия с помощью гиперзвуковых "Кинжалов" снова ударила по Яворскому полигону, уничтожив сотни иностранцев. После этого всем стало понятно, что "бесполетная зона" на Украине не состоится.При этом Боснич отметил любопытную деталь. В каталогах Североатлантического альянса российский "Кинжал" значится как AS-24 "Killjoy" – в переводе с английского "Кайфолом", что, по мнению автора статьи, "вполне уместно и даже в какой-то степени весьма поэтично"."Другими словами, эти "злые русские" — настоящие "кайфоломы" для натовских военных, которые прибыли на Украину, чтобы помогать распространять "свободу и демократию", - заключает аналитик.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240728/naemniki-850486182.html

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вс россии, ракетные удары, иностранные наемники