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Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом - 10.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом
Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учётных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где студенты, кроме прочего, смогут оформить отсрочку от... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T23:14+0300
2024-08-10T23:14+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учётных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где студенты, кроме прочего, смогут оформить отсрочку от мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко. Власти Украины планируют запустить добровольное направление на военно-врачебную комиссию по запросу человека, чтобы "не ходить брать бумажку". Также планируется запустить онлайн-рекрутинг для тех, кто хочет пойти на службу добровольно, и предусмотреть возможность предоставления отсрочки от мобилизации для многодетных семей и студентов.По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время. 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного вручения, а датой вручения будет считаться число, когда в ней проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его сотрудникам военкомата и полиции по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. При этом сроки демобилизации не прописаны.
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украина, мобилизация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация
23:14 10.08.2024
 
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом

Минобороны Украины хочет превратить приложение "Резерв+" в онлайн-военкомат

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учётных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где студенты, кроме прочего, смогут оформить отсрочку от мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко.
Власти Украины планируют запустить добровольное направление на военно-врачебную комиссию по запросу человека, чтобы "не ходить брать бумажку". Также планируется запустить онлайн-рекрутинг для тех, кто хочет пойти на службу добровольно, и предусмотреть возможность предоставления отсрочки от мобилизации для многодетных семей и студентов.
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По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного вручения, а датой вручения будет считаться число, когда в ней проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его сотрудникам военкомата и полиции по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. При этом сроки демобилизации не прописаны.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизация
 
 
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