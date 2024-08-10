https://1prime.ru/20240810/ukraina-850799862.html

Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом

Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом - 10.08.2024, ПРАЙМ

Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом

Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учётных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где студенты, кроме прочего, смогут оформить отсрочку от... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T23:14+0300

2024-08-10T23:14+0300

2024-08-10T23:14+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учётных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где студенты, кроме прочего, смогут оформить отсрочку от мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко. Власти Украины планируют запустить добровольное направление на военно-врачебную комиссию по запросу человека, чтобы "не ходить брать бумажку". Также планируется запустить онлайн-рекрутинг для тех, кто хочет пойти на службу добровольно, и предусмотреть возможность предоставления отсрочки от мобилизации для многодетных семей и студентов.По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время. 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного вручения, а датой вручения будет считаться число, когда в ней проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его сотрудникам военкомата и полиции по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. При этом сроки демобилизации не прописаны.

https://1prime.ru/20240810/ukraina-850797135.html

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украина, мобилизация