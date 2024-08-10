https://1prime.ru/20240810/vsu-850797872.html

"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - 10.08.2024, ПРАЙМ

"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область закончатся сокрушительным разгромом Киева. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T17:01+0300

2024-08-10T17:01+0300

2024-08-10T17:01+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область закончатся сокрушительным разгромом Киева. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз."Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена", — сообщил обозреватель.Он также добавил, что украинское руководство готово пожертвовать любым количеством украинцев, чтобы приказы Британии и США были выполнены. По словам Боуза, западные государства продолжают выбирать путь эскалации конфликта и подводить себя к началу глобального военного противостояния. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

https://1prime.ru/20240809/pentagon-850788449.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу