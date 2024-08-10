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"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область закончатся сокрушительным разгромом Киева. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T17:01+0300
2024-08-10T17:01+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область закончатся сокрушительным разгромом Киева. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз."Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет &lt;…&gt;, конечно же, уничтожена", — сообщил обозреватель.Он также добавил, что украинское руководство готово пожертвовать любым количеством украинцев, чтобы приказы Британии и США были выполнены. По словам Боуза, западные государства продолжают выбирать путь эскалации конфликта и подводить себя к началу глобального военного противостояния. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
17:01 10.08.2024
 
"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

Боуз: рейды украинской армии на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область закончатся сокрушительным разгромом Киева. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена", — сообщил обозреватель.
Он также добавил, что украинское руководство готово пожертвовать любым количеством украинцев, чтобы приказы Британии и США были выполнены. По словам Боуза, западные государства продолжают выбирать путь эскалации конфликта и подводить себя к началу глобального военного противостояния.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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