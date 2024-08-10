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Глава Сергиево-Посадского округа заключен под стражу до 9 октября
Глава Сергиево-Посадского округа заключен под стражу до 9 октября - 10.08.2024, ПРАЙМ
Глава Сергиево-Посадского округа заключен под стражу до 9 октября
Тверской суд Москве отправил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T14:47+0300
2024-08-10T14:47+0300
2024-08-10T14:47+0300
мошенничество
россия
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сергиев посад
взятка
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Тверской суд Москве отправил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. "В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток", — говорится в сообщении. Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило о задержании главы городского округа и руководителя местного многофункционального центра (МФЦ). Главу округа подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Руководитель МФЦ, в свою очередь, подозревается в даче взятки в том же размере, а также в мошенничестве в крупном размере.По данным следствия, с января 2019 года по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа". Взятки были за общее покровительство и попустительство по службе. Всего было получено не менее 15 миллионов рублей.Также было обнаружено, что в период с января 2019 года по июль 2024 года руководитель МФЦ Сергиево-Посадского городского округа фиктивно трудоустроила на различные должности в учреждении не менее пяти человек. Эти люди не выполняли свои обязанности, а руководитель МФЦ получала за них заработную плату. В результате проверки было установлено, что за указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей.
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россия, московская область, сергиев посад, взятка, мфц
Мошенничество, РОССИЯ, Московская область, Сергиев Посад, взятка, МФЦ
Глава Сергиево-Посадского округа заключен под стражу до 9 октября
Глава Сергиево-Посадского округа Акулов заключен под стражу до 9 октября
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Тверской суд Москве отправил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток", — говорится в сообщении.
Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило о задержании главы городского округа и руководителя местного многофункционального центра (МФЦ).
Главу округа подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Руководитель МФЦ, в свою очередь, подозревается в даче взятки в том же размере, а также в мошенничестве в крупном размере.
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По данным следствия, с января 2019 года по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа". Взятки были за общее покровительство и попустительство по службе. Всего было получено не менее 15 миллионов рублей.
Также было обнаружено, что в период с января 2019 года по июль 2024 года руководитель МФЦ Сергиево-Посадского городского округа фиктивно трудоустроила на различные должности в учреждении не менее пяти человек. Эти люди не выполняли свои обязанности, а руководитель МФЦ получала за них заработную плату.
В результате проверки было установлено, что за указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей.