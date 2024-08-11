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Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Россия модернизировала ракету, которая может успешно противостоять F-16 и другим иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:28+0300
2024-08-11T15:47+0300
спецоперация на украине
f-16
истребители
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия модернизировала ракету, которая может успешно противостоять F-16 и другим иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС, его слова приводит "Звезда".Название оружия пока остается секретом, но точно известно, что боеприпас будет отличаться повышенной маневренностью и точностью, рассказал лётчик.Военный отметил, что с появлением новых самолётов у ВСУ, Россия будет зеркально готова и разработает новые средства противодействия.Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые США обещали поставить. Издание отметило, что это произошло спустя год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила отправку самолётов Киеву.
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f-16, истребители, всу, сво, россия, украина
Спецоперация на Украине, F-16, истребители, ВСУ, СВО, РОССИЯ, УКРАИНА
15:28 11.08.2024 (обновлено: 15:47 11.08.2024)
 
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

"Звезда": в РФ усовершенствовали ракеты для противодействия F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия модернизировала ракету, которая может успешно противостоять F-16 и другим иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС, его слова приводит "Звезда".
Название оружия пока остается секретом, но точно известно, что боеприпас будет отличаться повышенной маневренностью и точностью, рассказал лётчик.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
15:03
Военный отметил, что с появлением новых самолётов у ВСУ, Россия будет зеркально готова и разработает новые средства противодействия.
Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые США обещали поставить. Издание отметило, что это произошло спустя год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила отправку самолётов Киеву.
 
Спецоперация на УкраинеF-16истребителиВСУСВОРОССИЯУКРАИНА
 
 
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