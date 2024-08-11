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Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ

Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

Россия модернизировала ракету, которая может успешно противостоять F-16 и другим иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T15:28+0300

2024-08-11T15:28+0300

2024-08-11T15:47+0300

спецоперация на украине

f-16

истребители

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия модернизировала ракету, которая может успешно противостоять F-16 и другим иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС, его слова приводит "Звезда".Название оружия пока остается секретом, но точно известно, что боеприпас будет отличаться повышенной маневренностью и точностью, рассказал лётчик.Военный отметил, что с появлением новых самолётов у ВСУ, Россия будет зеркально готова и разработает новые средства противодействия.Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые США обещали поставить. Издание отметило, что это произошло спустя год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила отправку самолётов Киеву.

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f-16, истребители, всу, сво, россия, украина