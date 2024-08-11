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Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ - 11.08.2024, ПРАЙМ
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T06:15+0300
2024-08-11T06:49+0300
спецоперация на украине
вс россии
пленные
всу
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передает МО России.По сообщению оборонного ведомства, захваченные в плен украинцы рассказали о тотальной коррупции в Вооруженных силах Украины, отметили, что в подразделениях украинской армии фактически отсутствует управление и в то же время практикуется запугивание личного состава.Как отметили пленные, их шокировали условия быта на передовой и отношение к личному составу командиров. При этом украинцы выразили удивление гуманным отношением к себе со стороны военнослужащих ВС России, сообщили в Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20240810/vsu-850797872.html
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вс россии, пленные, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, пленные, ВСУ
06:15 11.08.2024 (обновлено: 06:49 11.08.2024)
 
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ

МО: штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передает МО России.
По сообщению оборонного ведомства, захваченные в плен украинцы рассказали о тотальной коррупции в Вооруженных силах Украины, отметили, что в подразделениях украинской армии фактически отсутствует управление и в то же время практикуется запугивание личного состава.
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Как отметили пленные, их шокировали условия быта на передовой и отношение к личному составу командиров. При этом украинцы выразили удивление гуманным отношением к себе со стороны военнослужащих ВС России, сообщили в Минобороны РФ.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссиипленныеВСУ
 
 
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