https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ - 11.08.2024, ПРАЙМ
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T06:15+0300
2024-08-11T06:15+0300
2024-08-11T06:49+0300
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передает МО России.По сообщению оборонного ведомства, захваченные в плен украинцы рассказали о тотальной коррупции в Вооруженных силах Украины, отметили, что в подразделениях украинской армии фактически отсутствует управление и в то же время практикуется запугивание личного состава.Как отметили пленные, их шокировали условия быта на передовой и отношение к личному составу командиров. При этом украинцы выразили удивление гуманным отношением к себе со стороны военнослужащих ВС России, сообщили в Минобороны РФ.
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вс россии, пленные, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, пленные, ВСУ
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
МО: штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе сражений в Луганской Народной Республике взяли в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передает МО России.
По сообщению оборонного ведомства, захваченные в плен украинцы рассказали о тотальной коррупции в Вооруженных силах Украины, отметили, что в подразделениях украинской армии фактически отсутствует управление и в то же время практикуется запугивание личного состава.
"Последний рывок". На Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
Как отметили пленные, их шокировали условия быта на передовой и отношение к личному составу командиров. При этом украинцы выразили удивление гуманным отношением к себе со стороны военнослужащих ВС России, сообщили в Минобороны РФ.